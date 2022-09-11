 

Сила улыбки – Личное мнение

11.09.2022, 15:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На свадьбе моей подруги её мать, посмотрев на нашу общую знакомую, вынесла вердикт: «А вот Ира никогда замуж не выйдет».


Фото: istockphoto.com

Дело было лет 20 назад, и тогда мы не поверили в такое суровое и, казалось бы, ни на чём не основанное предсказание.

Ирка уж точно была не хуже других: аккуратненькая брюнетка, всегда хорошо одетая, с дипломом экономиста и родителями, готовыми ради единственной доченьки в лепёшку расшибиться.

Однако замуж эта доченька так и не вышла. Несчастье ли это? Только если женщина сама хотела выйти замуж, но не получилось. Так вот Ирка хотела. Очень.

И всё, казалось бы, у неё для этого было.

И за фигурой следила, и на работу хорошую устроилась, и квартиру со временем купила, но так и живёт одна. Мужчины её вниманием никогда не баловали.

Раньше мне это казалось немного странным, но я искренне верила, что Ирке просто не везёт.

Однако со временем я увидела в ней то же самое, что и мать моей подруги: выражение лица.

Черты лица у Иры — приятные, а вот выражение, как бы это помягче сказать, к знакомству не располагающее.

Вроде, хорошая Ирка девка, но хмурая. Никогда не улыбается, брови постоянно чуть сдвинуты. На лице читается придавленность жизнью, груз проблем какой-то перманентный.

Нет в ней лёгкости, жизнерадостности, влюблённости в жизнь. Лицо — молодое, а энергетика старухи. Так всегда было. Ещё со студенческой скамьи.

Мужчины старческий код с женщины считывают на уровне подсознания и инстинктивно обходят такую стороной.

Один мой товарищ — богатый, одинокий мужчина 45 лет — как-то сказал:

– Не хочу строить отношения со студентками, мы — на разных волнах. Но и женщины после 35 мне неинтересны.- Почему? — спросила я.
– Да они какие-то уставшие, побитые жизнью, что ли. Ни огня, ни драйва. Особенно после развода.

Мужчины действительно ищут в нас и драйв, и огонь, и страстную влюблённость в жизнь. В возрастом у многих женщин эти качества притупляются, а иногда и вовсе замещаются какой-то хронической усталостью.

А вот такими, мои лапоньки, не будьте! Улыбайтесь чаще. Быть живой — это уже повод поблагодарить Б-га и улыбнуться.

Не согласны? Расскажите это моей подруге, у которой — рак четвёртой степени.

Самый эффективный способ придать своему лицу привлекательное и молодое выражение — это не губы филлерами накачать, а почаще раздвигать их в улыбке.

Лёгкая улыбка уместна практически всегда. Именно с её помощью легко можно завоевать себе репутацию обаятельной женщины.

Начните обращать внимание, с каким выражением лица вы здороваешься.

Можно, проходя мимо соседки, буркнуть себе под нос «Здрасте», а можно посмотреть ей в глаза и улыбнуться. Можно приветствовать коллег серьёзным «Доброе утро», а можно это же самое «Доброе утро» произнести с улыбкой.

Мужу когда в последний раз искренне и от души утром улыбались? То-то и оно!

Улыбчивых любят. Улыбчивым больше сходит с рук. В улыбчивых чаще влюбляются.

Улыбайтесь чаще, потому что именно в улыбке — ваша женская сила.

Договорились?

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05.22 / Психопат со старческой деменцией: психологический портрет президента

17.04.22 / Мнение: Промзона

31.08.21 / Розы нужно подрезать. Что делать с цветами к осени

10.12.21 / Мнение: Потерянное десятилетие

28.07.22 / Компания CHERY планирует представить на рынке РФ новый бренд JETOUR в 2023 году

08.01.22 / Мнение: Многоэтажка на дровах

12.01.22 / Скандалы: ОЭЗоновые дыры

26.10.20 / КПРФ договорилась о покупке Либертарианской партии России

03.01.22 / Она не позволит! – Личное мнение

02.08.22 / Личное: “Дофаминовый удар”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика