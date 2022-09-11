Сила улыбки – Личное мнение

На свадьбе моей подруги её мать, посмотрев на нашу общую знакомую, вынесла вердикт: «А вот Ира никогда замуж не выйдет».



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Дело было лет 20 назад, и тогда мы не поверили в такое суровое и, казалось бы, ни на чём не основанное предсказание.

Ирка уж точно была не хуже других: аккуратненькая брюнетка, всегда хорошо одетая, с дипломом экономиста и родителями, готовыми ради единственной доченьки в лепёшку расшибиться.

Однако замуж эта доченька так и не вышла. Несчастье ли это? Только если женщина сама хотела выйти замуж, но не получилось. Так вот Ирка хотела. Очень.

И всё, казалось бы, у неё для этого было.

И за фигурой следила, и на работу хорошую устроилась, и квартиру со временем купила, но так и живёт одна. Мужчины её вниманием никогда не баловали.

Раньше мне это казалось немного странным, но я искренне верила, что Ирке просто не везёт.

Однако со временем я увидела в ней то же самое, что и мать моей подруги: выражение лица.

Черты лица у Иры — приятные, а вот выражение, как бы это помягче сказать, к знакомству не располагающее.

Вроде, хорошая Ирка девка, но хмурая. Никогда не улыбается, брови постоянно чуть сдвинуты. На лице читается придавленность жизнью, груз проблем какой-то перманентный.

Нет в ней лёгкости, жизнерадостности, влюблённости в жизнь. Лицо — молодое, а энергетика старухи. Так всегда было. Ещё со студенческой скамьи.

Мужчины старческий код с женщины считывают на уровне подсознания и инстинктивно обходят такую стороной.

Один мой товарищ — богатый, одинокий мужчина 45 лет — как-то сказал:

– Не хочу строить отношения со студентками, мы — на разных волнах. Но и женщины после 35 мне неинтересны.- Почему? — спросила я.

– Да они какие-то уставшие, побитые жизнью, что ли. Ни огня, ни драйва. Особенно после развода.

Мужчины действительно ищут в нас и драйв, и огонь, и страстную влюблённость в жизнь. В возрастом у многих женщин эти качества притупляются, а иногда и вовсе замещаются какой-то хронической усталостью.

А вот такими, мои лапоньки, не будьте! Улыбайтесь чаще. Быть живой — это уже повод поблагодарить Б-га и улыбнуться.

Не согласны? Расскажите это моей подруге, у которой — рак четвёртой степени.

Самый эффективный способ придать своему лицу привлекательное и молодое выражение — это не губы филлерами накачать, а почаще раздвигать их в улыбке.

Лёгкая улыбка уместна практически всегда. Именно с её помощью легко можно завоевать себе репутацию обаятельной женщины.

Начните обращать внимание, с каким выражением лица вы здороваешься.

Можно, проходя мимо соседки, буркнуть себе под нос «Здрасте», а можно посмотреть ей в глаза и улыбнуться. Можно приветствовать коллег серьёзным «Доброе утро», а можно это же самое «Доброе утро» произнести с улыбкой.

Мужу когда в последний раз искренне и от души утром улыбались? То-то и оно!

Улыбчивых любят. Улыбчивым больше сходит с рук. В улыбчивых чаще влюбляются.

Улыбайтесь чаще, потому что именно в улыбке — ваша женская сила.

Договорились?

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