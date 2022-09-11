 

Колесо обозрения “Солнце Москвы” изменило способ продажи билетов по временным слотам

11.09.2022, 15:05, Разное
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Недавно в столице России появилась новая достопримечательность, которая уже стала одной из самых популярных точек притяжения – колесо обозрения “Солнце Москвы”. Аттракцион на ВДНХ привлек толпы людей. Ажиотаж оказался настолько огромным, что дирекции аттракциона пришлось изменить способ продажи билетов.

Как говорится на официальном сайте “Солнца Москвы”, чтобы посещение колеса обозрения было на достойном уровне, было решено прибегнуть к слотовой системе продаж. Это означает, что количество билетов на определенное время будет ограничено.

Также отмечается, что данная мера – временная. В будущем количество билетов будут увеличивать.

“Когда поток гостей нормализуется, вернемся на привычную систему продаж”, – сообщили в дирекции “Солнца Москвы”.

Кстати, к такому способу продажи билетов прибегают и за рубежом, то есть его нельзя назвать новинкой.

Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин приняли участие в официальном открытии колеса обозрения “Солнце Москвы” – самого высокого в Европе. Глава государства
выразил благодарность создателям аттракциона за вклад в развитие столичной сферы отдыха и развлечений
Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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