Guardian – правление Лиз Трасс не задалось с первых дней

Свою работу в качестве премьер-министра Лиз Трасс начала с нарушения предвыборных обещаний и проявила себя как косноязычный, немногословный оратор, пишет The Guardian. За неё голосовало меньшинство партии и лишь малая часть населения верит, что она будет хорошо исполнять свои обязанности, подчёркивается в статье.



AP

Лишь 12% избирателей считают, что Лиз Трасс может стать хорошим премьер-министром. Возможно, ей не удастся стать популярным лидером Консервативной партии, но надежда есть — ей просто может улыбнуться удача, пишет The Guardian. Как Тони Блэр, в своё время умело воспользовавшийся ситуацией и набравший политических очков после гибели «народной принцессы» Дианы, Трасс может укрепить свои позиции после кончины королевы Елизаветы II: в период общенационального траура, пока СМИ отвлечены от насущных проблем вопросами будущего монархии, политическая истерия в стенах Вестминстера утихнет и у кабинета министров нового премьера будет возможность обосноваться.

Трасс уволила министров, «переживших» хаос, устроенный её предшественником Борисом Джонсоном, отказалась от примирения фракций внутри своей партии и намеренно подобрала для кабинета людей, лояльных ей, подчёркивает автор материала. Его единственной примечательной чертой стало гендерное и этническое разнообразие — её кандидатуру на пост премьера поддержало меньшинство тори, поэтому она заранее приготовилась к ответным мерам. Но «отомстить» однопартийцам может быть не так просто, учитывая, что Трасс обладает весьма заурядными ораторскими способностями; в ходе выступления о смерти королевы ей не удалось выдать ни одной запоминающейся фразы, а манера ответа на вопросы в целом отличается прямотой и косностью. В своё время одно предложение из уст Джонсона порой заставляло даже самых пассивных парламентариев выть от восторга, отмечает The Guardian.

Безусловно, не каждому дано быть словоохотливым оратором. Краткость, как известно — сестра таланта, а некий «минимализм» может быть секретным оружием Лиз Трасс. С уходом Джонсона у неё есть шанс использовать сильнуя сторону своего недостатка: она может выпустить накопившийся пар в связи с любой кризисной ситуацией и сделать так, чтобы все эти события казались обыденными и скучными, отмечается в статье. В своих воззрениях она всегда ориентировалась на принцип «куда ветер дует», к тому же Трасс весьма беспринципна: пообещав не оказывать социальную помощь, уже спустя сутки она сказала о выделении исторических £150 миллиардов на субсидирование счетов за электроэнергию. Но самая главная её «подачка» — это отказ от повышения налогов для энергетических компаний, которые зарабатывают огромные сверхприбыли, пока британцы пытаются свести концы с концами. Пока в Германии и Франции власти принимают меры, в том числе вводят непредвиденные налоги, чтобы ослабить гнёт поставщиков над потребителями, Трасс «застряла в бункере», пишет автор материала.

Теперь вопрос в том, какие ещё обещания Трасс нарушит во имя прагматизма? Сократит ли корпоративные и физические налоги? Будет ли бороться с ЕС из-за Северной Ирландии по вопросам торговли? Поднимет ли расходы на оборону до ошеломляющих 3% ВВП? Потратит ли £100 миллиардов на устаревшую железную дорогу HS2? Как правило, оппозиционные политики грешат тем, что дают обещания, которые потом не могут выполнить, но Трасс не была в оппозиции — она была членом правительства, которое запомнилось драконовскими ограничениями и огромными тратами в период пандемии коронавируса. При этом Великобритания страдает от притока нелегальных мигрантов, в стране множество нераскрытых судебных дел и миллионы людей, ожидающих своей очереди для получения медицинской помощи, поскольку национальная система здравоохранения — это посмешище, подчёркивает The Guardian.

Трасс нужно воспользоваться некоторой паузой в политической неразберихе, чтобы привести дела в порядок. Очевидно, что самым непосредственным препятствием для неё является война с Россией, которую Трасс проигрывает. Конфликт на Украине рано или поздно завершится, цены на энергоносители придут в норму, а кризис стоимости жизни в Европе стихнет, однако для Британии непозволительно оставлять граждан на «растерзание» энергетическим компаниям. В этом ключе введение специальных налогов для них стало бы весьма выигрышным решением для нового премьер-министра, резюмирует автор материала.