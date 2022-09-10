Правительство Молдовы опасается, что “Газпром” может прекратить поставки

По сообщению телеканала Moldova 1 TV, Андрей Спину, вице-премьер Молдовы, заявил в субботу, что существует опасность перебоев с поставками газа.

Аудит “Молдовагаз” был необходим для подписания нового контракта с “Газпромом” в октябре прошлого года. Только в августе правительство Молдовы подписало контракт на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co.

После телефонных переговоров с главой “Газпрома” Алексеем Миллером на прошлой неделе Андрей Спину, вице-премьер Молдовы, заявил, что правительство не сможет завершить аудит по задолженности газораспределительной компании “Молдовагаз” перед “Газпромом” к 1 октября. Он попросил российскую сторону отложить этот процесс.