 

Правительство Молдовы опасается, что “Газпром” может прекратить поставки

10.09.2022, 18:20, Разное
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По сообщению телеканала Moldova 1 TV, Андрей Спину, вице-премьер Молдовы, заявил в субботу, что существует опасность перебоев с поставками газа.
Аудит “Молдовагаз” был необходим для подписания нового контракта с “Газпромом” в октябре прошлого года. Только в августе правительство Молдовы подписало контракт на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co.

После телефонных переговоров с главой “Газпрома” Алексеем Миллером на прошлой неделе Андрей Спину, вице-премьер Молдовы, заявил, что правительство не сможет завершить аудит по задолженности газораспределительной компании “Молдовагаз” перед “Газпромом” к 1 октября. Он попросил российскую сторону отложить этот процесс.


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