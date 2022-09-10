Стрижка “медуза” – главное открытие осени 2022: особенности и самой прически, и ее выбора

Одна из самых необычных стрижек – новый осенний тренд, который обрел популярность благодаря звездам и блогерам. Дерзкая прическа подойдет женщинам, обожающим выделяться среди толпы. Одни считают ее ужасной и не видят в ней красоты, а другие поют ей оды, говоря, что она отлично держит форму и не требует сложной укладки.

Короткие сверху и длинные внизу волосы

Новый тренд задала неподражаемая Николь Кидман, которая появилась на обложке модного журнала со странной стрижкой на огненных локонах. Часть волос была подстрижена под классическое каре чуть ниже ушей, а дальше шли длинные пряди до бедер. Потом выяснилось, что актриса, которая не захотела кардинально менять имидж, просто примерила парик, но фотография уже завирусилась, а прическе дали оригинальное название «медуза».

Главное открытие этой осени, поражающее своей необычной формой, идеально подойдет людям, которые не могут выбрать между короткими и длинными волосами. Двухслойная прическа подходит как мужчинам, так и женщинам, но пока в социальных сетях не так много снимков представителей сильного пола, остановившихся на «медузе».

При этой стрижке короткие пряди, подстриженные до скул или подбородка, компенсируются более длинными волосами сзади.

Особенности двухуровневой стрижки

Название стрижки прекрасно отражает ее суть: под строгим каре, напоминающим собой объемную шапочку, развеваются длинные волосы, словно щупальца студенистого животного.

Основное правило, отличающее «медузу» от других причесок, – резкий перепад длины без плавных переходов. Парикмахер должен сделать очень ровный срез прядей, чтобы верхняя короткая часть обязательно образовывала четкий угол и казалась словно обрубленной на фоне нижнего слоя.

Подходит под разные типы лица

Парикмахеры называют стрижку универсальной, поскольку женщина сама выбирает, как будут выглядеть ее волосы. Варьируя длину верхнего слоя, можно скорректировать форму лица, подчеркнув, например, скулы, или, наоборот, спрятав пухлые щеки. Так, стилисты считают, что для круглого лица идеально подойдет каре чуть ниже линии подбородка. А нижняя часть может быть любой длины.

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Оригинальная многослойная стрижка легко адаптируется под самые разные типы лица, отлично смотрится на любой текстуре волос и проста в уходе.

Огромное поле для экспериментов

«Медуза» не предполагает сложной укладки: после мытья волос можно просто высушить их феном. Но любительницы экспериментов в зависимости от настроения могут вытянуть нижний слой утюжком, сделать волны с помощью плойки или заплести в косички. А потом решиться на разноцветное окрашивание колор-блок у профессионального колориста.

Например, верхнюю куполообразную шапочку и нижний слой волос красят в контрастные цвета или оставляют только яркие «щупальца» локонов.

Стильно или уродливо?

Правда, большинство женщин уверены, что экстравагантная стрижка подходит исключительно для фотосессий, и не спешат ее делать, боясь показаться смешными. И в этом случае стилисты советуют примерить новый образ, купив парик. А потом решиться на кардинальное преображение, если отражение в зеркале понравится. При желании в любой момент можно подстричь длинные пряди-щупальца и остаться с обычным каре.

Как и многие модные тренды, дерзкая стрижка вызвала неоднозначную реакцию пользователей интернета. Судя по комментариям в социальных сетях, модницы еще не определились, как относиться к новому тренду.

Самые смелые считают стрижку стильной и легко отваживаются на перемены, а те, кто не готов на смелый эксперимент, называют «медузу» уродливой прической, придающей женщине нелепый вид. Но даже они не отрицают искусную работу парикмахеров и колористов.