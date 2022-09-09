Мнение: Потолок

После потолка цен на нефть пришло время и газа. Еврокомиссия намерена установить потолок цен на российский трубопроводный газ в ЕС на уровне €50 за МВт/ч, или примерно €520 за тыс. куб. м газа.

Любопытно, что как раз по газу европейцы так и не смогли толком договориться буквально пару месяцев назад, так как зависимость по нему гораздо выше, чем по нефти. «Привязка к трубе» создает существенные сложности технологического характера, ну, и логистика, понятно. Агрегатное состояние играет большую роль. Нефть легко транспортируется, без проблем дозируется, газ сложнее во всех отношениях, поэтому и решение по нему крайне непростое.

Но Кремль сделал всё, чтобы помочь Европе: он начал теребить свой краник. То включит, то выключит, то снизит напор до жалкой струйки. И теперь логистика там или что еще – роли не играет. А потому решение по потолку должно пройти на ура.

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