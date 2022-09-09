 

Мнение: Потолок

09.09.2022, 9:03, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После потолка цен на нефть пришло время и газа. Еврокомиссия намерена установить потолок цен на российский трубопроводный газ в ЕС на уровне €50 за МВт/ч, или примерно €520 за тыс. куб. м газа.

Любопытно, что как раз по газу европейцы так и не смогли толком договориться буквально пару месяцев назад, так как зависимость по нему гораздо выше, чем по нефти. «Привязка к трубе» создает существенные сложности технологического характера, ну, и логистика, понятно. Агрегатное состояние играет большую роль. Нефть легко транспортируется, без проблем дозируется, газ сложнее во всех отношениях, поэтому и решение по нему крайне непростое.

Но Кремль сделал всё, чтобы помочь Европе: он начал теребить свой краник. То включит, то выключит, то снизит напор до жалкой струйки. И теперь логистика там или что еще – роли не играет. А потому решение по потолку должно пройти на ура.

Источник: Эль Мюрид


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05.22 / Мнение: О всплывших откровениях лечащих врачей про Путина… Диагноз?

15.12.20 / В США туристы в лесу увидели йети и расстреляли его из ружей

09.05.21 / Германия вышлет 76 российских дипломатов из-за проведения парада Победы

07.12.21 / Изящные формы, откровенные фото и сходство с мамой: какой выросла 20-летняя дочь Веры Брежневой

12.05.22 / Fox – директор Нацразведки США считает, что Путин применит ядерный арсенал только в случае «экзистенциальной угрозы»

16.01.22 / Apple лишила пользователей iPhone 13 функции шумоподавления

13.04.22 / Швеция и Финляндия в вопросе вступления в НАТО смотрят друг на друга

04.03.22 / Обычные браслеты из магазина не работают: правильно завязываем и носим красную нить, чтобы она спасала от тревоги

14.01.22 / Дочь от поклонницы и сын от питерской жены: что известно о внебрачных детях Нагиева

17.12.21 / Не в скупости дело: несколько причин, почему мужчина не дарит подарки женщине, и что с этим делать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика