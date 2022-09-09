Мнение: Это – Портос!!

Ютуб подсунул этот ролик с песней Ободзинского. Песня, что говорить, классная, Ободзинский бог, “в каждой строчке – только точки после буквы Л…” – код нашего детства, ключ к которому утерян для современных поколений навсегда. Но меня захватил видеоряд. “Кто ж этот одухотворенный внеземной красивый юноша?” – думал я, не веря своим глазам.

А это ведь не кто иной, как Портос, толстый громила и выпивоха! То бишь – юный Смирнитский! Думаю, мое удивление разделит лишь пара-тройка человек из всей аудитории моего ЖЖ, ну да и ладно. До чего ж пластичны люди…!