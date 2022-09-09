 

Мнение: Это – Портос!!

09.09.2022, 8:35, Разное
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Ютуб подсунул этот ролик с песней Ободзинского. Песня, что говорить, классная, Ободзинский бог, “в каждой строчке – только точки после буквы Л…” – код нашего детства, ключ к которому утерян для современных поколений навсегда. Но меня захватил видеоряд. “Кто ж этот одухотворенный внеземной красивый юноша?” – думал я, не веря своим глазам.

А это ведь не кто иной, как Портос, толстый громила и выпивоха! То бишь – юный Смирнитский! Думаю, мое удивление разделит лишь пара-тройка человек из всей аудитории моего ЖЖ, ну да и ладно. До чего ж пластичны люди…!

Источник: Размышления вольного социолога


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