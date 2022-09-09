 

Чувства к Арнтгольц, романы с Александровой и Шпицей, дети от разных женщин: личная жизнь Панина

09.09.2022, 7:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодня Алексей Панин известен не столько творческими достижениями, сколько скандалами со своим участием. Впрочем, актер удивляет публику не только хулиганскими выходками, но и бурной личной жизнью. На счету у Панина множество романов, мимолетных интрижек и даже серьезные отношения. Благодаря любовным похождениям Алексею даже посчастливилось стать многодетным отцом.

Алексей Панин не входит в число звезд, которые скрывают личную жизнь. Пока бывшие звездные возлюбленные актера предпочитали держать связь с ним в секрете, он с удовольствием рассказывал публике о своих любовных успехах. А ведь рассказывать есть о чем! В список избранниц Алексея попали многие актрисы, на которых, как говорится, и не подумаешь.

Артист признавался, что у него была интрижка с Екатериной Шпицей. Чувства вспыхнули, когда актриса еще не была известной, и быстро погасли. То же самое у скандальной звезды произошло и с Мариной Александровой. В свое время у знаменитостей закрутился насыщенный, но недолгий роман. А вот с Любовью Зайцевой у актера было все серьезно. По крайней мере, так ему казалось, пока возлюбленная не ушла к своему бывшему бойфренду Андрею Чадову.

Не обошлось в жизни Панина и без безответных чувств. Еще в юности, увидев сериал “Простые истины”, актер влюбился в Татьяну
Арнтгольц. А через несколько лет они познакомились лично на съемках совместного проекта. Алексей всячески пытался ухаживать за коллегой, но дружба так и не переросла в роман. Тем не менее Арнтгольц стала для него очень близким человеком.

Серьезные отношения, как ни странно, актеру тоже не чужды. Его первой женой стала Юлия Юдинцева. В 2007 году у супругов родилась дочь Анна, но вскоре они расстались, начав ожесточенную борьбу за право опеки. Спустя несколько лет судов, скандалов и похищений актер добился своего. С 2017 года он воспитывает дочь самостоятельно.

Помимо Ани, у звезды есть еще три наследницы. Вторую дочь, Марию, ему подарила гинеколог Татьяна Савина. Примечательно, что всего через несколько дней после ее рождения, тоже в апреле 2011-го, Панин стал отцом в третий раз. От Ольги Маруженко у него родилась наследница София. А о четвертом ребенке Алексей долгое время даже не догадывался. Женщина, с которой у актера была мимолетная связь, скрыла от него беременность. В итоге он решил не вмешиваться в жизнь девочки.

Сейчас личная жизнь знаменитости все так же бьет ключом. В 2020 году актер пошел в загс с юристом Евой Тарлакян. Супруги по-прежнему вместе и, судя по всему, счастливы. Сам Панин называет этот брак гостевым.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07.20 / Анджелина Джоли высказалась о равноправии: “Почему так много женщин до сих пор не осознают собственную значимость?”

17.07.22 / Министр внутренних дел Сербии объявил о введении особого режима для хорватских дипломатов

31.01.21 / От коронавируса скончался последний гомеопат России

08.04.22 / Нетрадиционная семья медведей шокировала ученых

18.05.22 / France 3 – цены на бензин во Франции снова растут — эксперты предсказывают продолжительный энергокризис

10.03.22 / Мнение: Пророк Невзоров

28.09.21 / И вовсе не только шапки: модные варианты головных уборов на осень и зиму 2021/22

19.11.21 / В Госдуме предложили перевести все регионы России на московское время

31.10.20 / Эммануэль Макрон: «Призываю французов не терять головы»

18.09.21 / Чистка кондиционера обязательна: как сделать спальню безопасной для здоровья

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика