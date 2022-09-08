Скандалы: Занять до зарплаты

Граждане страны все глубже и глубже залезают в долги

Эксперты считают, что скрытая безработица и удорожание основных продуктов, вместе с формальной легкостью оформления кредитов стремительно ускоряют падение уровня жизни россиян. Статистика по рынку позволяет сделать выводы о росте долговой нагрузке, чреватой социальными последствиями, — считают эксперты аналитического канала «Незыгарь».

После снижения объемов выданных займов в первом квартале на 8%, во втором квартале снова зафиксировано снижение на 3% и выдано микрокредитов на сумму 170 млрд руб. Несмотря на снижение объемов выдачи, портфель за второй квартал практически не изменился и составил 345 млрд руб., что говорит о том, что растет просроченная задолженность.

Характерно, что, как и на рынке потребительских кредитов, с мая на рынке микрокредитов наблюдается помесячный рост – в мае +6%, в июне +10%, в июле +27%.

Рост происходит за счет выдачи микрокредитов в более рисковом сегменте с повышенной процентной ставкой 0,8-1% в день, доля подобных займов в общем объеме выданных превысила 70%. Помимо роста объема дорогих займов, растет показатель долговой нагрузки заемщика (отношение величин среднемесячных платежей по всем кредитам и займам, к величине среднемесячного дохода), во втором квартале 55% займов выданы с ПДН более 80%, что на 3 пункта больше, чем в предыдущем квартале.

За счет увеличения ПДН растет доля просроченной задолженности: за второй квартал доля просрочки свыше 90 дней выросла до 34,6% (на 3,2 пункта), что выше показателей во время пандемии 2020 г. (тогда максимальная доля просрочки составляла 32%). Рост просроченной задолженности наблюдается несмотря на то, что МФО активно продают ее через договоры цессии – объемы продаж выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом.

При этом чем крупнее МФО, тем проще им компенсировать потери оборотами и остаться прибыльными, доля убыточных растет с уменьшением объема портфеля: если среди МФО с портфелем от 1 млрд руб. доля прибыльных почти 90%, то среди МФО с портфелем до 10 млн руб. доля прибыльных всего 40%.

Изменения в структуре задолженности происходят в том числе за счет изменения сегментов кредитования. Значительное сокращение объемов происходит в сегменте POS (экспресс-потребительский кредит на покупку конкретного товара, обычно с погашением в течение нескольких месяцев): -32% за первый квартал, -37% за второй квартал. Рост происходит в сегменте PDL (заем до зарплаты), причем основная доля новых кредитов приходится на онлайн-займы.

Эксперты считают, что режим экономии, в котором по многим наблюдениям находятся россияне последние несколько месяцев, отражается и на рынке микрозаймов. POS-кредиты – это классический пример импульсивных покупок в потребительском поведении, поэтому данный сегмент резко сокращается. В то же время, падение уровня жизни вследствие как скрытой частичной безработицы, так и удорожания основных продуктов, вместе с формальной легкостью онлайн-оформления займов PDL, ведут к их росту. В результате уровень жизни заемщиков падает еще стремительнее. Выходом из данной ситуации могут быть меры социального стимулирования малоимущих и законодательные ограничения деятельности МФО в части процентных ставок и предельного ПДН заемщика.

Фото: Скандалы.ру

Оригинал материала: “Новые Известия”