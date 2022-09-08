 

Родня покойной жены-миллионерши не пустила на похороны вцепившегося в деньги Шаляпина: Он отравил

08.09.2022, 15:05, Разное
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Для сладкоголосого музыканта новость об уходе из жизни миллионерши, с которой он вот-вот расписался, стала настоящей трагедией. И только сейчас Прохор Шаляпин рассказал правду о том печальном для него времени.

Когда информация о смерти бизнесвумен просочилась в Сеть, артиста принялись критиковать все кому не лень. Во-первых, из-за того, что музыкант находился в России и давал бесконечные интервью, пока его жена чахла в медучреждении. Что касается участия в телешоу, то брюнет, якобы, просто-напросто хотел поднять тему опасности коронавируса, а также, конечно, заработать. “Что здесь такого? Вы ходите на работу бесплатно, что ли?” – привел аргументы артист.

Причем в рамках одной из программ, которая должна была быть посвящена памяти покойной супруги, на Прохора Шаляпина посыпались провокационные обвинения. “Он ее отравил!” – вспомнил певец фразу одного из гостей и объяснил, что в Америке при госпитализации такие факты вскрылись бы сразу из-за проводимых анализов.

Помимо этого артиста осудили за то, что он не приехал на прощание с Татьяной Дэвис. Но это, как оказалось, была воля ее родни – мать и отец сами не пустили его на похороны.

Обвинения в том, что музыкант, якобы, хотел прибрать к рукам наследство ушедшей жены – тоже, по его словам, чушь. Несмотря на то, что Прохор Шаляпин всегда ищет возможность вцепиться в деньги, он сразу написал записку, что на состояние миллионерши не претендует.


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