Мнение: Бои за Балаклею. 08.09.2022

Коротко по ситуации в районе Балаклеи на утро 8 сентября.

1. Сам город на утром находился под контролем ВС РФ. Ночью были отражены 2 попытки штурма.

2. Дорожная сеть к северу от города, включая развязку у Волохова Яра по-прежнему не контролируется.

3. Противник продолжает попытки штурма Шевченково, но пока они были для него неудачными.

4. Противник продолжает попытки просачивания к изюмской трассе из района развязки у Волохова Яра.

5. Обе стороны сейчас активно задействуют свои резервы в идущем сражении.

6. Налицо серьезный оперативный кризис, который пока далек от своего разрешения.

Трансляция боевых действий на Украине как обычно продолжается в Телеграме https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

—