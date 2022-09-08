 

Мнение: Бои за Балаклею. 08.09.2022

08.09.2022, 10:15, Разное
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Коротко по ситуации в районе Балаклеи на утро 8 сентября.

1. Сам город на утром находился под контролем ВС РФ. Ночью были отражены 2 попытки штурма.
2. Дорожная сеть к северу от города, включая развязку у Волохова Яра по-прежнему не контролируется.
3. Противник продолжает попытки штурма Шевченково, но пока они были для него неудачными.
4. Противник продолжает попытки просачивания к изюмской трассе из района развязки у Волохова Яра.
5. Обе стороны сейчас активно задействуют свои резервы в идущем сражении.
6. Налицо серьезный оперативный кризис, который пока далек от своего разрешения.

Трансляция боевых действий на Украине как обычно продолжается в Телеграме https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: Colonel Cassad


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