 

Неудачная пластика? 71-летний Серов вынужден прятать лицо

08.09.2022, 2:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На сборном концерте в Кремле Серов должен был спеть только одну песню – “Осень за окном”. Но от гримерной до сцены он шел, прикрывая лицо листом бумаги. “Неудачная пластика?” – шептались в удивлении работники дворца и журналисты. В свое время Майкл Джексон так же прятал лицо, но у него была причина – кожная болезнь.

“Он поставил себе новый зубы, новые импланты, и что-то, наверное, пошло не так”, – сказал кто-то, кто видел Серова близко. Впрочем, со сцены зрители никакой патологии не заметили – видимо, далеко сидели.

Разве что насыщенный цвет волос, не свойственный человеку на восьмом десятке лет, выглядел подозрительно. То ли парик, то ли краска… “Аптекарь говорил, что это будет радикально черный цвет. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином… Контрабандный товар”, – как говорил Воробьянинов в романе “12 стульев”.

Когда же певец после выступления шел домой, охранник всячески отгораживал звездный лик от камер и праздных зевак. Видеть помолодевшего артиста вблизи были запрещено.

Но к этим милым чудачествам звезды можно относиться с иронией. Мало ли какая блажь на восьмом десятке в голову попадет…


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07.22 / Ученые предлагают диагностировать болезни по запаху с помощью нового устройства

14.10.20 / Белоруссия: Тихановская поставила Лукашенко «на счетчик»

17.02.22 / Свидетель генерала СВР

28.08.20 / Очередной мистический круг появился на поле в Германии

21.02.21 / В России запретят играть за Вермахт в World of Tanks

31.05.21 / Эмбер Херд не будет наказана за клевету на Джонни Деппа: заявление адвоката

16.04.22 / Во Франции из-за украинского конфликта в четыре раза подскочили цены на удобрения

26.04.21 / Клиенты Сбербанка будут получать баллы социального рейтинга вместо кэшбека

06.01.22 / NHS: признаки базальтоклеточного рака кожи

02.11.20 / Таинственная дыра в Болгарии, Баба Ванга и секретная военная операция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика