 

День Натальи Овсяницы: что нельзя делать 8 сентября

07.09.2022, 23:45, Разное
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История

Наталья Овсяница родилась в христианской семье, а потому с детства верила в Бога. Она вышла замуж за язычника Адриана, который со временем все же принял христианство, за что жестоко поплатился. Язычники, с которыми раньше общался мужчина, заперли его в темнице и подвергли пыткам, но верная супруга не бросила возлюбленного, поддерживая заботой и любовью.

К сожалению, Адриан не вынес истязаний и скончался, но от веры не отказывался до последнего вздоха. После смерти мужа Наталья Овсяница вскоре ушла вслед за ним.

Традиции

В этот праздник наши предки собирали овес – день считается благоприятным для такого вида работы, ведь, по поверью, растение пропитано силой и благодатью. Так что, следует накормить им домочадцев, а также скот.

Приметы

Наши предки обращали внимание на природные явления. Первые заморозки ранним утром сулят скорый приход зимы, и она будет холодной. Хороший урожай рябины тоже предсказывает ухудшение погоды. Если листья на дубе и березы еще густые и не опали, стоит ждать суровую зиму. Раннюю осень предсказывают улетающие в теплые края птицы.

Что нельзя делать 8 сентября

  • Женщинам запрещено ругаться с мужьями и повышать на них голос, в противном случае любимый может умереть;
  • Нельзя одалживать деньги – их не вернут, а большие траты в этот день чреваты финансовыми проблемами в будущем;
  • Ссоры с близкими тоже запрещены, потому что есть риск навсегда потерять с ними связь.

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