 

В Москве благоустроили более 2,5 тысячи дворов

07.09.2022, 16:50, Разное
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Столичная программа “Мой район” была запущена несколько
лет назад по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Власти города поставили
перед собой довольно простую цель – превратить каждый уголок, двор и район в
уютное, доступное пространство, где местные жители могли бы с комфортом
проводить время.

Разумеется, маленьких задач в комплексном проекте быть не может.
Специалисты обращали внимание буквально на каждую деталь: насколько чистым
будут дворы, как много цветов будут расти на клумбах, какого размера будут
парковки, насколько близко к домам будут находиться школы, детские сады, полклиники,
спортивные площадки и другая инфраструктура.

Важно отметить, что многие решения по благоустройство домов
принимают сами местные жители, например, с помощью цифрового портала
“Активный гражданин”. С помощью электронного ресурса власти и
горожане находятся в постоянном контакте и решают важнейшие вопросы совместными
усилиями.

На сегодняшний день в российской столице завершаются работы по
благоустройству более большого количества дворовых территорий. Об этом рассказал
заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в этом году москвичи предложили включить в
программу “Мой район” более 2,5 тысячи дворов. Чиновник также
подчеркнул, что специалисты окончательно приведут придомовые пространства в
порядок уже в сентябре.

“Все проекты были разработаны с учетом пожеланий горожан,
самые частые просьбы — добавить зелени, сделать дополнительное освещение,
оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки”, –
отметил Петр Бирюков.

Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках
благоустройства обновили асфальт на подъездах к домам, а также привели в
порядок парковки. Во дворах заменили осветительные приборы и установили
энергосберегающие лампы. Детские и спортивные площадки также привели в порядок.

Если
пространство позволяло, специалисты установили новые скамейки, установили
беседки и скамейки. Газоны привели в порядок, во дворах высадили новые
кустарники и деревья. По словам заместителя главы столичного региона, все
городские дворы – их более 24 тысяч – соответствуют единому стандарту.


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