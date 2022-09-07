В Москве благоустроили более 2,5 тысячи дворов

Столичная программа “Мой район” была запущена несколько

лет назад по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Власти города поставили

перед собой довольно простую цель – превратить каждый уголок, двор и район в

уютное, доступное пространство, где местные жители могли бы с комфортом

проводить время.

Разумеется, маленьких задач в комплексном проекте быть не может.

Специалисты обращали внимание буквально на каждую деталь: насколько чистым

будут дворы, как много цветов будут расти на клумбах, какого размера будут

парковки, насколько близко к домам будут находиться школы, детские сады, полклиники,

спортивные площадки и другая инфраструктура.

Важно отметить, что многие решения по благоустройство домов

принимают сами местные жители, например, с помощью цифрового портала

“Активный гражданин”. С помощью электронного ресурса власти и

горожане находятся в постоянном контакте и решают важнейшие вопросы совместными

усилиями.

На сегодняшний день в российской столице завершаются работы по

благоустройству более большого количества дворовых территорий. Об этом рассказал

заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и

благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в этом году москвичи предложили включить в

программу “Мой район” более 2,5 тысячи дворов. Чиновник также

подчеркнул, что специалисты окончательно приведут придомовые пространства в

порядок уже в сентябре.

“Все проекты были разработаны с учетом пожеланий горожан,

самые частые просьбы — добавить зелени, сделать дополнительное освещение,

оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки”, –

отметил Петр Бирюков.

Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках

благоустройства обновили асфальт на подъездах к домам, а также привели в

порядок парковки. Во дворах заменили осветительные приборы и установили

энергосберегающие лампы. Детские и спортивные площадки также привели в порядок.

Если

пространство позволяло, специалисты установили новые скамейки, установили

беседки и скамейки. Газоны привели в порядок, во дворах высадили новые

кустарники и деревья. По словам заместителя главы столичного региона, все

городские дворы – их более 24 тысяч – соответствуют единому стандарту.