Мнение: Опора на другого

Большинство людей, вступая в близкие отношения, начинают опираться на другого.

Некоторые не замечают этого и ничего про это не думают, просто опираются.

Другие считают это нормой, ощущают опору на другого как естественное продолжение близости или даже как саму близость.

Третьи, и их все больше, опасаются опоры на другого и поэтому избегают близости, проповедуют “режим сингл” и рассказывают о кризисе брака.

Среди последних те, кто говорят, что одиночество – лучший способ “найти себя”.

Многие люди периодически меняют то на это: то “находят себя” в одиночестве, то “отдают себя” любви, то опять возвращаются к “поискам себя”.

И мало кому приходит в голову, что нормальная близость может быть только при опоре на себя и что никакой “режим сингл” не помогает “найти себя”, потому что нахождение себя зависит от опоры на себя, а одиночество этому не способствует, этому способствует уважение к другим в отношениях.

Очень часто приходится слышать, что опираться на другого нельзя, потому что он может уйти. Видеть в партнере или друге потенциального предателя – это обесценивать любовь или дружбу, но многие прибегают к этому для “самозащиты”.

Если вы попробуете представить опору на другого как опору на предмет, на стул или костыль, вы может быть увидите, почему нельзя опираться на другого и почему нормальная близость может быть только когда вы опираетесь на себя.

Нельзя относиться к другому как к предмету для вашей опоры. От такого отношения другой действительно начнет тяготиться и пятиться, потом постарается оставить вас, но совсем не потому что он предатель.

К другому человеку надо относиться как к субъекту, как к живой личности, и чем ближе вам человек, тем важней такое отношение.

Все конфликты и недовольства в паре (и в парах друзей и в парах родителей и взрослых детей) возникают, когда один или оба видят в другом свою опору.

Эту мысль очень сложно принять, потому что любовь – это стремление стать опорой другому.

Это самое точное определение любви, и родительской, и романтической, и человеческой – желание стать другому человеку опорой, служить ему, помогать ему.

Поэтому желание видеть в другом свою опору очень легко принять за любовь.

Кажется, что если другой любит, он стремится стать опорой, а значит видеть в нем такую опору – это принимать его любовь, то есть любить.

Однако, если вы хотите сделать из другого человека себе опору, это означает, что вы не любите его.

Любовь – это стремление стать опорой человеку. А стремление сделать из человека опору себе – это нечто противоположное.

Вот почему взаимная любовь – это когда оба стремятся быть друг другу опорой, но не один не стремится превратить другого в опору себе, в своего слугу.

Инфантильные личности думают, что если партнер любит и хочет быть опорой, он будет рад, если опираться на него. Но феномен любви в том, что опираясь на другого вы не можете и не хотите быть опорой ему. Сначала вы должны снять с человека себя как груз, потом только можете стать ему опорой, не раньше.

Давайте посмотрим, как это выглядит, на самом простом примере.

Влюбленный мужчина хочет быть опорой своей любимой и поэтому рано утром бежит за круассанами для нее.

Если влюблен он взаимно, его женщина тоже хочет быть опорой ему и, услышав во сне, как хлопнула дверь, просыпается. Не нужна ли ее помощь?

Она, например, догадывается, что ее кавалер побежал, чтобы принести что-то к завтраку, поэтому она тоже хочет порадовать его, идет на кухню и ставит кофе, готовит что-то для него. Он приходит, она рада и он рад. А если он улизнул очень тихо и она не услышала, то проснувшись и увидев поднос с кофе и круассанами, она чувствует восторг и сразу думает, чем его отблагодарить.

Вот как выглядит взаимное стремление стать опорой друг другу. Это стремление навстречу друг другу, это подстраховка на случай болезни или проблемы другого, это объединение вложений для общей пользы или перекрестные вложения. При таком положении люди живут в состоянии благодарности и удивления щедростью другого.

А как выглядит, если один из двух видит в другом свою опору?

Мужчина побежал за десертами к завтраку, а женщина проснулась в тревоге. Куда он смылся? Уж не сбежал ли? Жадность вызывает подозрительность и тревожность, поскольку другой человек присваивается и его неподконтрольность раздражает, как если бы ваши тапочки самовольно ушли гулять.

Даже если женщина не поддалась паранойе или догадалась, куда побежал ее раб, она ждет его как великодушная барыня. Ей не понравится, что он принес круассан с шоколадом, когда она не раз намекала, что любит миндальные. Даже если он во всем ей угодил, восторг ее не охватит, разве что она его имитирует, потому что радости и удивления не бывает, если вы считаете что-то обязанностью человека и ожидаете этого от него.

Возможно она будет даже раздражена таким дешевым романтическим трюком. Она – на диете, а он мчится в булочную за выпечкой, чтобы покрасоваться, он сам любит эти круассаны, а она предпочла бы свежие ягоды и йогурт, кроме того он выбежал без куртки и без шапки, а потом заболеет и ей придется переживать за него.

Все такие претензии возникают в голове, когда вы видите в человеке свою опору.

Вы уже перенесли на него свой центр тяжести или часть и нагрузили его ожиданиями. Если он выполнит ожидания, это будет просто нормально, а если в чем-то подведет вас, у вас будет недовольство или гнев.

Представим, что та восторженная влюбленная девушка, радовавшаяся круассанам с утра, тоже сидит на диете. Будет ли она рада сюрпризу?

Конечно.

Потому что она не рассчитывает, что партнер будет ей помогать с диетой, не считает, что он должен обеспечивать ей диету, она не видит в нем опору и опирается на себя. Поэтому в его романтическом жесте она увидит исключительно романтический жест, его заботу о ней, его любовь и ее охватит такая же признательность, как если бы она мечтала закусить с утра круассаном. Может быть что-то и омрачит этот утренний сюрприз, но это не будет претензией к нему, это будет сожаление, что ей можно съесть всего лишь маленький кусочек, символически.

Обратите внимание, что если ее партнер стремится стать опорой, а не просто упивается образом галантного кавалера, он не принесет ей круассан, зная, что она на диете, он принесет ей йогурт и ягоды. Но если она скрыла от него и он не в курсе о ее решении не есть мучного, увидев, что она откусила только край и поняв, что она не хочет булок, он учтет это в следующий раз.

Представим же, что мужчина ищет опору в избраннице (глуповатое слово “избранница” как и слово “избранник”, но их любят рапаны). В этом случае он не побежит никуда с утра, а если и побежит, то в расчете на восторг и встречные вложения. Поэтому он будет в досаде, не получив желаемого сполна. А если его еще и отчитают за то, что он принес шоколад, а не миндаль, он и вовсе будет в гневе. Неблагодарная дрянь, кинуть бы ей завтрак в лицо.

Если оба видят опору друг в друге, они обречены на претензии и перекрестное недовольство, и любой жест, даже романтичный с виду, превращается в повод для конфликта.

Вскоре ни у кого не остается желания заботиться о другом, это кажется сливом и подстройкой снизу, потому что если вам хамят, а вы в ответ бежите за букетом, то вы лох, а не галантный кавалер.

Так раскручивается колесо дефолта и снежный ком бытовой вражды.

При опоре друг на друга это неизбежно.

Только в иллюзиях рапанов они опираются на другого как хотят и тот к их услугам всегда, а сам опирается на них так, как им нравится, а не как хочется ему. В реальности же тот – точно такой же и их ожидания никогда не совпадают.

Попробуйте описать ситуацию, в каком случае перекрестные ожидания двух рапанов могут совпадать.