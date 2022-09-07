Мнение: Осенняя пора… в Шоколаднице!

Традиции – это святое. Сегодня СРЕДА, и потому – очередной раунд продаж в Шоколаднице! Супербестселлер “Страна утраченной эмпатии”! Запускаю осеннние СРЕДЫ! На старом месте – жду всех в Шоколаднице на Китай-городе на АНТИКОВИДНУЮ РАСПРОДАЖУ своей книги “Страна утраченной эмпатии”!!

Да, сегодня, 07 сентября, с 6 до 8 вечера жду вас в этом чудесном заведении, готовый подписать и отдать вам свою книгу “Страна утраченной эмпатии” – с автографом автора!

Ну а если вы не в Москве, а, не дай бог, в провинции или вовсе за бугром – тоже пустяки, вы можете ее заказать у меня, написав в личку или по е-мейл [email protected], или позвонив по телефону (а можно в Вацап) +7915-823-1325. Велкам!

Итак – сегодня, 07 сентября, с 18 до 20 ч, в “Шоколаднице” на углу Лубянского проезда и Маросейки, буквально в 30 м от входа в метро Китайгород, напротив Политехнического музея. До встречи!