 

Мнение: Осенняя пора… в Шоколаднице!

07.09.2022, 15:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Традиции – это святое. Сегодня СРЕДА, и потому – очередной раунд продаж в Шоколаднице! Супербестселлер “Страна утраченной эмпатии”! Запускаю осеннние СРЕДЫ! На старом месте – жду всех в Шоколаднице на Китай-городе на АНТИКОВИДНУЮ РАСПРОДАЖУ своей книги “Страна утраченной эмпатии”!!

Да, сегодня, 07 сентября, с 6 до 8 вечера жду вас в этом чудесном заведении, готовый подписать и отдать вам свою книгу “Страна утраченной эмпатии” – с автографом автора!

Ну а если вы не в Москве, а, не дай бог, в провинции или вовсе за бугром – тоже пустяки, вы можете ее заказать у меня, написав в личку или по е-мейл [email protected], или позвонив по телефону (а можно в Вацап) +7915-823-1325. Велкам!

Итак – сегодня, 07 сентября, с 18 до 20 ч, в “Шоколаднице” на углу Лубянского проезда и Маросейки, буквально в 30 м от входа в метро Китайгород, напротив Политехнического музея. До встречи!

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08.22 / Названы условия получения званий «народных артистов» Агутиным и Варум

16.01.22 / Врач Ричард Дауд назвал правила для снижения риска заболевания штаммом COVID-19 «Омикрон»

12.07.21 / Любовь и работа: Рианна и A$AP Rocky на съемках клипа в Нью-Йорке

28.01.21 / Скандалы: Тайна ялтинского генплана

26.11.21 / Команда Собянина выводит Москву в лидеры по качеству управления городским хозяйством

25.02.21 / Ученые предупреждают об угрожающем росте солнечных вспышек

29.06.21 / Увидеть в доме — не к добру: приметы, связанные с лягушками, в которые многие верят

02.04.21 / 7 изобретений Николы Теслы

23.10.21 / Ленивые прически, которые словно созданы для осени (фото)

11.12.20 / Наги – следы рептилоидов в Индии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика