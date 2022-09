Идеальный шторм, «топливная бедность» и раскол

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс называет себя наследником Джонсона и заверяет, что станет «железной леди». С чем ей придется столкнуться.

Премьерского «медового месяца» у нее не предвидится. Во-первых, к ее назначению имеет отношение лишь сотая часть избирателей страны — только актив правящей с 2010 года Консервативной партии. Да и они не в восторге от будущего лидера — будь их воля, вообще не меняли бы Джонсона (понадобилось восстание 50 членов правительства, чтобы отправить его в отставку). И вот после семинедельной выборной гонки Трасс победила с наименьшим большинством в истории действующих правил (57% против 43-х у ее соперника Риши Сунака).

А во-вторых, и это главное, масштаб проблем, ожидаемых в экономике и политике Великобритании, которые требуют неотложных мер, поражает. Новому премьеру придется иметь дело с ростом стоимости жизни, кризисом государственных финансов и системы здравоохранения, неминуемыми забастовками, неизбежным влиянием специальной военной операции в Украине и целым «букетом» последствий Брексита.Кризис стоимости жизни

Лидер деловой прессы The Financial Times считает, что Британия вступает в длительную рецессию из-за энергетического кризиса и предсказывает, что реальные доходы населения упадут сильнее, чем за последние несколько поколений.

Инфляция уже выражается двузначной цифрой (впервые за 40 лет, причем она выше, чем в остальных странах G7), некоторые прогнозы предсказывают ее рост до 15 и даже 18% (отчет Citigroup) к концу года. Британцы прекрасно осведомлены, что с октября счета домохозяйств (свет и тепло) вырастут на 80%, а весной еще почти в два раза; многие предприятия ожидают как минимум четырехкратного роста счетов за электроэнергию и топливо.

И хотя для британца привычно ходить зимой дома в свитере, теперь уже речь о том, как много людей встанет перед выбором: накормить семью или не выключить свет?

Сколько домов престарелых и пабов, излюбленного места встреч, закроется в эту зиму? Сколько будет смертей пожилых, больных и очень бедных людей от систематического переохлаждения и болезней? Вот что обсуждает страна в СМИ и на улицах.

Согласно анализу Международного валютного фонда, энергетический кризис ударит по бюджетам домохозяйств Великобритании сильнее, чем в любой другой стране Западной Европы. Например, уже в этом году британские домохозяйства «обеднеют» на 8,3% против 4% в Германии. Дело в более сильной зависимости Великобритании от газа для отопления домов и производства электроэнергии. Кроме того, в Соединенном Королевстве наиболее энергозатратные дома в Западной Европе.

Разница между расходами бедных и богатых домохозяйств в Великобритании гораздо больше, чем в других странах, считает МВФ. Ожидается, что в 2022 году 10% беднейших домохозяйств Великобритании будут тратить на энергию 17,8% своего бюджета, а 10% самых богатых — 6,1%. Разрыв в 11,7 процентных пунктов является самым большим неравенством среди 25 европейских стран. Во Франции он составляет 3,9 процентных пункта, а в Нидерландах — 2,5.

Опубликованный на днях доклад независимого аналитического центра Resolution Foundation приводит шокирующие цифры:

число британцев, живущих в абсолютной бедности, увеличится с 11 млн в 2021–2022 годах до 14 млн в 2023–2024 годах, то есть с 17 до 21%, включая 30% детей.

Относительная детская бедность, по прогнозам, достигнет самого высокого уровня с 1990-х годов. «Для существенного улучшения прогноза потребуются значительные изменения в экономической политике», — констатирует Resolution Foundation.

Опрос, проведенный профсоюзом учителей NASUWT, показал, пишет левая Mirror, что многие учителя берут на себя бремя прямой материальной помощи детям: 58% в прошлом жертвовали еду и одежду, а 15% одалживали деньги на еду. Газета приводит данные Института справедливости в области здравоохранения Университетского колледжа Лондона (Institute of Health Equity of University College of London): «топливная бедность» к зиме может прямо или косвенно повлиять на здоровье и способность учиться до 10 млн детей.

Британские пресса и социальные сети отмечают, что предвыборная кампания не дала оснований надеяться, что команда нового премьера «понимает масштаб проблем и необходимых ответных мер». Программа Трасс, предлагающая низкие налоги и сокращение госаппарата, понравилась активистам партии, но вызвала единодушный скептицизм экспертного сообщества. СМИ и соцсети гадают, как быстро новое правительство ощутит реальность.

Дыра в государственном кармане

Эксперты фиксируют, что к концу августа восстановление экономики Великобритании после удара пандемии затормозилось, хотя ситуацию пока вытягивает сектор услуг. На днях агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания больше не является пятой экономикой мира. Индия обошла ее в последние три месяца 2021 года и увеличила свое преимущество в первом квартале нынешнего.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

