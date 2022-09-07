Мнение: Бои за Балаклею. 07.09.2022

Бои за Балаклею. 07.09.2022

На 12 часов по сообщениям – идут бои на окраинах Балаклеи (сама Балаклея под контролем ВС РФ), в Вербовке, в районе Волохова Яра (противник вышел на дорогу Волохов Яр – Изюм), а также в районе Семеновки в направлении на Шевченково (на трассе Чугуев-Купянск).

С утра активно работают ВКС РФ (с утра потеряли одну Сушку, пилот эвакуирован) и артиллерия, есть сообщения, что переброшенные ВС РФ резервы уже пошли в ход. Противник также активно работает артиллерией и РСЗО и вводит в дело свои резервы ранее сосредоточенные в районе Чугуева.

В целом, налицо нарастание серьезного оперативного кризиса.

Происходящее сейчас к северу от Балаклеи устойчиво напоминает известный прорыв ударной группировки ИГИЛ к трассе Итрия-Ханассер в январе-феврале 2016-го года, что создало угрозу оперативного окружения российско-сирийской группировки в Алеппо. Тогда зарешали резервы из “Тигров” и “хезбалонов” при поддержке ВКС РФ. Посмотрим, как сработает “пожарная команда” на этот раз.

Напоминаю для страждущих, что основная трансляция боевых действий на Украине ведется в Телеграме https://t.me/boris_rozhin

Кто хочет оперативно отслеживать поступающие новости с фронта, подписываются и отслеживают. Кто не хочет, продолжают ныть в комментариях ЖЖ, что этот проклятый мир не хочет реализовывать их хотелки.

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