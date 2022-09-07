Зачем набросились на красавицу? – Личное мнение
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Я думала, вы уже не сможете меня удивить. Я тут давно, ко всему привыкшая, комментарии видела всякие.
Но вчера некоторые из вас превзошли самих себя и смогли-таки меня озадачить!
Фото: Соцсети
Сравнивая Лизу Боярскую и Яну Сексте, вы объявили Лизу — цитирую! — «уродливой», «вообще некрасивой», «ширпотребной», а Яну назвали «индпошивом», «интересной», «харизматичной».
Боярскую вы обзываете курносой, а в лице Сексте видите огромный потенциал.
Как такое можно писать? Во-первых, вздёрнутый носик у женщины это красиво. Во-вторых, наглядно, ещё раз:
Фото: Соцсети
Сексте. Боярская. Рассмотрели?
А теперь честно ответьте на вопрос: что вами двигало, когда вы с повышенным энтузиазмом принижали привлекательность бесспорной красавицы, засыпая попутно комплиментами женщину с гораздо более скромными внешними данными?
Мне действительно интересно. Вот чем вы руководствовались?
Девки, ну вы чего! Ну, красивая же Лиза!
Или опять будете спорить?
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Источник: Лена Миро
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