 

Зачем набросились на красавицу? – Личное мнение

07.09.2022, 14:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Я думала, вы уже не сможете меня удивить. Я тут давно, ко всему привыкшая, комментарии видела всякие.

Но вчера некоторые из вас превзошли самих себя и смогли-таки меня озадачить!


Фото: Соцсети

Сравнивая Лизу Боярскую и Яну Сексте, вы объявили Лизу — цитирую! — «уродливой», «вообще некрасивой», «ширпотребной», а Яну назвали «индпошивом», «интересной», «харизматичной».

Боярскую вы обзываете курносой, а в лице Сексте видите огромный потенциал.

Как такое можно писать? Во-первых, вздёрнутый носик у женщины это красиво. Во-вторых, наглядно, ещё раз:


Фото: Соцсети

Сексте. Боярская. Рассмотрели?

А теперь честно ответьте на вопрос: что вами двигало, когда вы с повышенным энтузиазмом принижали привлекательность бесспорной красавицы, засыпая попутно комплиментами женщину с гораздо более скромными внешними данными?

Мне действительно интересно. Вот чем вы руководствовались?

Девки, ну вы чего! Ну, красивая же Лиза!

Или опять будете спорить?

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.12.21 / Россиянке Софье Сапеге грозит 6 лет лишения свободы

20.08.21 / Для Козерога – пчела, для Рака – луна: украшения в виде чего может носить каждый знак зодиака для своей защиты

25.07.22 / “Наследство получили и забыли”: что происходит на могиле нелюбимого мужа Пугачевой

02.06.21 / Строительный гигант Katerra, поддерживаемый SoftBank, закрывается после сбора миллиардов

17.01.22 / Скандалы: Новая песня Шнурова про мусор стала хитом уличных музыкантов

29.05.21 / Никогда не были поклонницами летних шорт? Что надеть вместо них: 4 альтернативы

30.06.20 / Мнение: В Англиканский собор повесили чернокожего Иисуса – мир сошел с ума

04.07.20 / В гостях у Илона Маска: экскурсия по его особняку за 29 миллионов долларов в Бель-Эйр

25.12.20 / Конор Макгрегор станет отцом в третий раз

17.02.22 / Чума Вечеринка: 10 коротких вопросов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика