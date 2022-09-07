Мнение: Климатическая сказка, борьба с морозофобией и тюрьма для мерзляков

1. Грета Тунберг и ей подобные начали мешать европейским политикам. Сегодня, когда европейцы страдают от жёсткого дефицита энергоресурсов, когда приходится заново открывать угольные шахты и массово топить дровами, зелёная повестка вызывает отторжение, и потому европейские власти решили её несколько приглушить, дав высказаться оппонентам из лагеря климатических скептиков. Виктор Мараховский пишет (ссылка):



По СМИ, ув. друзья, прошло (впрочем, довольно скромно) воззвание 1200 учёных о том, что климатическая истерика — это, оказывается, истерика.

Я не поленился залезть на сайт авторов воззвания и прочёл полный текст. Процитирую почти полностью:

«Потепление вызывают как антропогенные, так и природные факторы.

Геологическая летопись показывает, что климат Земли менялся всегда, с естественным чередованием холодных и теплых фаз. Малый ледниковый период закончился совсем недавно, в 1850 году. Поэтому неудивительно, что сейчас мы переживаем период потепления.

Потепление происходит намного медленнее, чем предполагалось

Мир потеплел значительно в меньшей меньше, чем предсказывала МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата

– В.М.) на основе смоделированного антропогенного воздействия. Разрыв между реальным миром и смоделированным говорит нам о том, что мы далеки от понимания климатических изменений.

Климатическая политика опирается на неадекватные модели

Климатические модели имеют много недостатков и малопригодны в качестве инструментов глобальной политики. Они раздувают эффект парниковых газов, таких как CO2. Кроме того, они игнорируют тот факт, что обогащение атмосферы СО2 выгодно.

CO2 — это пища для растений и основа всей жизни на Земле.

CO2 не является загрязнителем. Он необходимо для всей жизни на Земле. Фотосинтез — это благословение. Больше CO2 полезно для природы: дополнительное количество CO2 в воздухе способствует росту глобальной биомассы растений. Это также хорошо для сельского хозяйства, поскольку повышает урожайность сельскохозяйственных культур во всем мире.

Глобальное потепление не увеличило количество стихийных бедствий

Нет никаких статистических данных о том, что глобальное потепление усиливает ураганы, наводнения, засухи и тому подобные стихийные бедствия или делает их более частыми. Однако существует достаточно доказательств того, что меры по снижению выбросов CO2 столь же вредны, сколь и дорогостоящи.

Климатическая политика должна учитывать научные и экономические реалии

Климатической катастрофы НЕТ. Повода для паники и тревоги нет. Мы решительно выступаем против вредной и нереалистичной политики полного нулевого выброса CO2, предложенной к 2050 году».

…На этом месте, ув. друзья, многим из нас хочется воскликнуть «О, они начали что-то подозревать!»

Но нет, это воззвание означает чуть другое. Оно означает, что зелёные греты становятся проблемой (сейчас не лучший момент для усиления борьбы за нулевые выбросы) — и поэтому их пытаются сдержать встречной медийной атакой «климатических диссидентов» (то есть кучи экспертов, которые во время всеобщей упоённой климат-истерии сидели в маргиналах и не бывали допущены на порог в приличные медиа).

Рискну предположить, впрочем, что греты (а также миллиарды казённых денег для попилов, стоящие за ними) своих позиций так просто не сдадут.

2. Европейцы могут решить проблему холода при помощи привычного им психологического трюка (ссылка):



На протяжении многих лет люди угнетали низкие температуры. Они называли их “холодрыгой”, “дубаком” и другими словами, имеющими явно негативную маркировку. Прогрессивные европейцы должны отречься от навязанных температурных стереотипов и вообще отказаться от понятий “тепло” и “холодно”. Предлагается в дальнейшем именовать их “температура №1” и “температура №2”. Лексика должна быть температурно нейтральной. Говорить, что холод – это плохо, отныне неправильно.

Нужно отказаться от оценочных суждений и принимать температуру такой, какая она есть. Важно принять тот факт, что существует большое количество разных температур и это нормально. Если правительство говорит, что температура в вашей квартире, равная +5⁰, идентифицирует себя как +30⁰, следует с уважением относиться к этой её особенности и именовать её именно так. Токсичные теплолюбы будут забанены в соцсетях и подвергнуты обструкции. Все жалующиеся на то, что они мерзнут, будут признаны морозофобами. Разжигание ненависти к холоду отныне является преступлением экстремистской направленности.

3. Власти некоторых европейских стран собираются бороться с морозофобами жёстко, вплоть до уголовного преследования (ссылка):

Швейцарцам, которые предстоящей зимой нарушат правительственные директивы при нехватке газа в стране, грозит штраф и тюремное заключение сроком до трех лет. Это изданию Blick подтвердил пресс-секретарь министерства экономики Маркус Спурндли.

Он указал, что наказание ждет тех жителей, в чьих домах в случае умышленного нарушения температура воздуха окажется выше 19 градусов. «Нарушения закона о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться по умолчанию», — объяснил чиновник.

В стране для экономии электроэнергии запрещается использование инфракрасных обогревателей. Сауны и бассейны должны оставаться холодными.

Искать нарушителей собираются выборочными проверками. При этом власти пообещали не устраивать «широкую охоту на энергетических грешников».

Швейцария в 2022 году рассталась со своей двухвековой нейтральностью, чтобы стать врагом России. Однако всё же новость про уголовное преследование за нагрев квартиры выглядит слишком странно, чтобы я сразу в неё поверил. Это, знаете, как наши оппозиционеры говорят, что за переход дороги в неположенном месте в России могут посадить, забыв добавить, что сажают только тех, кто во время разговора с инспектором достаёт нож.