 

Прибалтийские страны призвали Германию не идти на уступки России

07.09.2022, 14:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Главы правительств Латвии, Эстонии и Литвы обратились к Германии с призывом не идти на уступки России. Как передаёт ERR, лидеры прибалтийских стран уверены, что на такие шаги нельзя идти даже несмотря на рост цен на энергоносители и грозящую предстоящей зимой нехватку газа.


AP

Прибалтийские страны обратились к Германии с призывом не идти на уступки России. Как передаёт ERR, главы правительств Латвии, Эстонии и Литвы уверены, что на такие шаги нельзя идти даже несмотря на рост цен на энергоносители и грозящую предстоящей зимой нехватку газа. 

«То, что некоторые говорят, что следует уступить шантажисту, крайне опасно», — заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

«В нашей стране инфляция составляет 25 процентов. Это военный налог, — сказала глава правительства Эстонии Кая Каллас. — Мы платим им в евро, украинцы — в человеческих жизнях». 

Она призвала Германию, несмотря на рост цен, оставаться солидарной с Украиной.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, в свою очередь, раскритиковала требования ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2» на фоне остановки «Северного потока — 1». По её словам, даже при наличии реальных технических проблем с «Северным потоком — 1» РФ может отправлять свой газ по суше, например, по газопроводу «Ямал». 

«Неужели кто-то действительно верит, что у «Северного потока — 1» есть технические проблемы?» — добавила литовский премьер.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01.22 / Медики рассказали, в каких случаях нужно принимать витамин D

09.07.22 / Мнение: Без права на слово

21.07.21 / Не прошло и полугода: модель Паулина Поризкова и сценарист Аарон Соркин расстались

21.12.21 / Невакцинированным россиянам увеличат ставку подоходного налога

21.01.22 / Краймбрери и Манукян отдыхают вместе в Дубае

27.01.22 / В России запретят заниматься бизнесом гражданам моложе 30 лет

27.07.22 / Элитная “загородка” оказалась в дефиците

25.10.21 / Арест с женою дома — ад! Тюрьмы страшнее во сто крат!

19.08.22 / В Санкт-Петербурге прошёл молебен о бесснежной зиме

20.03.22 / Мнение: Потери

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика