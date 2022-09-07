BENTLEY представила седан Flying Spur в новой флагманской версии Speed

Премиальный бренд Bentley официально показал «заряженную» версию нового седана Bentley Flying Spur, в названии которого появилась приставка Speed.

Модель оснащается усовершенствованным мотором с 12 цилиндрами на 635 л.с. мощности. Роскошный седан стал мощнее предшественника на 85 л.с. Вместе с тем предельная скорость автомобиля ограничена на уровне 333 км в час. Автомобиль приводится в движение роботизированной трансмиссией и имеет систему полного привода.

В салоне применили темные детали интерьера, а также установили крупные 22-дюймовые колесные диски. Отличить роскошный седан можно по цифровой приборной панели. Пока производитель умалчивает стоимость выпущенной модели Speed.