Правительство готовится ввести статус квалифицированного собственника

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07.09.2022, 13:33, Разное
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Правительство готовит законопроект о внесении изменений в гражданский кодекс, которые затронут операции с дорогостоящим имуществом. В законодательстве появится новый статус физического лица – «Квалифицированный собственник».

Согласно документу, только квалифицированные собственники смогут совершать сделки с недвижимостью без ограничений. Неквалифицированные собственники должны будут согласовывать возможную сделку с министерством юстиции, для чего будет сформировано специальное ведомство внутри министерства.

Исключения предусмотрены для операций, в которых фигурируют суммы до 1 млн рублей. Также ограничения не распространятся на оформление ипотечных отношений. В то же время для неквалифицированных собственников будет предусмотрена повышенная ставка НДФЛ с продажи имущества – 25%.

Процесс получения статуса квалифицированного собственника будет напоминать процесс получения водительского удостоверения, обещают эксперты, участвующие в разработке проекта. Так, гражданам придётся пройти курсы по основам гражданского и коммерческого законодательства, а после сдать тест, по результатам которого и будет принято решение о присуждении статуса квалифицированного собственника или об отказе.

Необходимость подобных изменений объясняется рисками для тех россиян, которые не владеют основами экономики и далеки от правовых норм. Именно они чаще всего становятся жертвами мошенников, а также раздувают цены на рынке недвижимости через спекулятивные продажи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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