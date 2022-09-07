 

Глава немецкой энергетической компании предрёк ухудшение энергокризиса в Европе

07.09.2022, 13:05, Разное
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Худшее ещё впереди — так высказался о развитии европейского энергетического кризиса глава Uniper Клаус-Дитер Маубах, пишет CNBC. Маубах отметил, что нынешние цены на газовом рынке превышают цены двухгодичной давности в 20 раз.


AP

Глава немецкого энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах предупредил, что в ситуации с поставками газа в Европу худшее ещё впереди, пишет CNBC. «В течение года я уже много раз говорил об этом, я объяснял политикам. Худшее ещё впереди», — приводит издание слова Маубаха, сказанные на полях конференции Gastech 2022 в Милане.

«Нынешние цены на оптовом рынке превышают цены двухгодичной давности в 20 раз. Поэтому, я считаю, нам нужна открытая дискуссия на тему того, как исправить эту ситуацию», — заявил Маубах.

Издание напоминает, что в минувшую пятницу «Газпром» приостановил поставку газа в Европу по газопроводу «Северный поток — 1». На этом фоне участились опасения, что зимой некоторым европейским странам придётся прибегнуть к нормированию потребления энергии.

Компания Uniper, являющаяся крупнейшим немецким покупателем российского газа, понесла большие финансовые потери от сокращения газовых поставок из России, пишет CNBC. В июле правительству ФРГ пришлось выделить компании пакет помощи в размере €15 млрд.

По словам Маубаха, партнёрство Uniper с «Газпромом» разрушено. «Я не думаю, что мы сможем восстановить его в ближайшие недели, месяцы или годы. Так что мы сфокусируемся на том, чтобы заменить российский газ», — приводит CNBC заявление Маубаха. 


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