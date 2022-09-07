В Китае представлен гибридный кроссовер Skyworth HT-i, построенный на базе электрокара

Компания Skyworth анонсировала выход нового гибридного кроссовера под названием Skyworth HT-i.

Модель не является полностью новой, так как построена на базе электрокара Skyworth EV6. Что касается кузова, то он практически полностью повторяет стиль предшественника, за исключением применения безрамочной радиаторной решетки. В салоне не стали изменять прежний вид, сохранив гибридную панель приборов и огромный 12,3-дюймовый экран мультимедийного комплекса.

Под капотом гибридного кроссовера установлен 1,5-литровый бензиновый агрегат с мощностью 110 л.с. Вместе с тем модель разгоняется до сотни за 10 секунд, а предельная скорость ограничена на 170 км в час. Производитель сообщил, что цена кроссовера Skyworth составит от 21,2 тысяч долларов.