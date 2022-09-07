 

В каких городах России значительно снизились цены на жилую недвижимость

07.09.2022, 12:45, Разное
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Консалтинговая компания SRG представила рейтинг городов России, в которых стоимость одного квадратного метра жилой недвижимости снизилась в августе 2022 года. В списке представлены населенные пункты с крупнейшими рынками вторичного жилья.

Так, на первом месте расположилась Рязань (-3,27%, 81,5 тысячи за один квадратный метр), на втором – Набережные Челны (-3,14%, почти 81,9 тысячи), на третьем – Севастополь (-1,95%, 163,2 тысячи). На четвертом месте расположилась Москва (-1,92%, 300,4 тысячи), на пятом – Калининград (-1,84%, 119,4 тысячи).

Самый значительный рост цен был зафиксирован в Ярославле (+3,65%, 84,1 тысячи), Нижнем Новгороде (+2,18, 117,6 тысячи), Казани (+2,02%, 148,6 тысячи), Омске (+1,8%, 80,8 тысячи), Хабаровске (+1,67%, 114,7 тысячи), Тюмени (+1,48%, 107,5 тысячи), Ижевске (+1,46%, 76,8 тысячи) и Челябинске (+1,37%, 67,8 тысячи).

Ранее сообщалось о том, что скидки в новостройках Москвы достигают 20%. На рынке недвижимости каждое четвертое жилье продается по сниженной цене. Это заметили аналитики ЦИАН и назвали основную причину этого явления. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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