Крах всего имущества: черные риелторы делают людей бомжами по щелчку пальцев

В Подмосковье полицейские задержали двух черных риэлторов, которые являлись участниками преступных групп. Люди придумывали и совершали незаконные махинации с недвижимостью, оставляя беззащитные категории граждан без крыши над головой.

По данным ГУ МВД России по Московской области, в Люберцах преступники создали криминальную схему. Они заставляли одиноких людей, владеющих какой-либо недвижимостью, подписывать документы об отчуждении. Как правило, это были беззащитные категории граждан, страдающие нарко– или алкогольной зависимостью.

Черные риелторы получали доступ к базе данных жильцов, накопивших крупные долги за коммунальные услуги, и выходили на связь с ними.

Преступники втирались к этим людям в доверие по щелчку пальцев, становились их собутыльниками и обещали найти им работу или погасить долг. После этого они убеждали людей продать или перерегистрировать квартиру. Так трое пострадавших стали фактически бомжами.

Возбуждено уголовное дело. Личности подозреваемых уже установлены, их задержали. Ими оказались уроженцы Кемеровской области, один из которых уже имеет в прошлом судимость, пишет сайт “Вести Подмосковья”.

В ходе обыска в их жилище были обнаружены мобильные телефоны, банковские карты и компьютеры. Преступников заключили под стражу, сообщает “Подмосковье сегодня”.