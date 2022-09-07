 

От кожи до полоски: что носить тем, кто не любит джинсы

07.09.2022, 12:29, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Джинсы – популярная повседневная одежда. Но не все женщины любят их носить. Многим уже надоели брюки из денима. Чем можно заменить джинсовые вещи? Современная мода предлагает несколько альтернативных вариантов. В статье мы приведем самые модные тренды брюк, которые подойдут тем, кто не любит носить джинсы.

Брюки в полоску

Брюки в полоску очень популярны в этом году. Они визуально вытягивают фигуру и делают ее стройнее.

Чтобы придать своему образу изысканность, сочетайте брюки в полоску с темной футболкой, кожаным поясом и шлепанцами на плоской подошве.

Леггинсы

Леггинсы были модным трендом лета. Осенью они будут оставаться на пике популярности. Эта прекрасная альтернатива узким джинсам, которая подчеркивает фигуру.

Вы можете сочетать леггинсы с водолазками, блейзерами, кардиганами. Дополните свой образ элегантной сумкой и высокими сапогами.

Широкие брюки

В качестве модного повседневного наряда подойдут широкие брюки. Это удобная и комфортная одежда, которая не сковывает движений.

Если вы хотите создать повседневный образ, то комбинируйте широкие брюки с толстовкой и кроссовками. Более нарядный вариант – рубашка “оверсайз” или укороченный жакет и туфли на каблуке.

Кожаные брюки

Кожаные брюки долгое время остаются востребованными и популярными. Выбирайте свободный фасон, он удобен и практичен. Осенью вы можете сочетать кожаные брюки с кардиганами и туфлями на каблуке.

Карго

Брюки-карго с карманами на штанинах могут стать отличной альтернативой джинсам. С ними можно создавать эффектные образы в разных стилях.

Для повседневного стиля сочетайте брюки-карго с объемными куртками и кроссовками. Если вы хотите получить более нарядный образ, то комбинируйте их с облегающим верхом и туфлями на каблуке.

Заключение

Если вам надоели джинсы, то попробуйте один из перечисленных вариантов. У вас будет возможность подобрать такую альтернативу брюкам из денима, которая соответствует вашей фигуре и стилю.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08.22 / На открытии первого ресторана «Вкусно и точка» в Нью-Йорке десятки людей пострадали в давке

22.09.20 / Владимир Вдовиченков и Елена Лядова дали первое совместное интервью: “Мы идеально друг друга дополняем”

01.08.22 / ОГК-2 заявила, что не будет публиковать финансовую отчетность в первом полугодии

02.03.22 / Великобритания готовила украинцев к вооруженному конфликту с Россией

14.02.22 / Волочкова закрутила роман с молодым бизнесменом с «невероятным телом»

30.01.22 / Вирусолог Альтштейн: что будет, если подхватить COVID-19 в день прививки

09.06.22 / Bloomberg – российские авиакомпании задумались об открытии филиалов в Турции, чтобы обойти запреты ЕС

18.12.20 / В Ленинградской области сносят здание Пенсионного фонда, где нахамили пенсионеру

26.07.22 / Завершена реставрация фасадов главного дома усадьбы Маркина – Собянин

15.04.22 / Мнение: Панихида

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика