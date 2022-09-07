От кожи до полоски: что носить тем, кто не любит джинсы

Джинсы – популярная повседневная одежда. Но не все женщины любят их носить. Многим уже надоели брюки из денима. Чем можно заменить джинсовые вещи? Современная мода предлагает несколько альтернативных вариантов. В статье мы приведем самые модные тренды брюк, которые подойдут тем, кто не любит носить джинсы.

Брюки в полоску

Брюки в полоску очень популярны в этом году. Они визуально вытягивают фигуру и делают ее стройнее.

Чтобы придать своему образу изысканность, сочетайте брюки в полоску с темной футболкой, кожаным поясом и шлепанцами на плоской подошве.

Леггинсы

Леггинсы были модным трендом лета. Осенью они будут оставаться на пике популярности. Эта прекрасная альтернатива узким джинсам, которая подчеркивает фигуру.

Вы можете сочетать леггинсы с водолазками, блейзерами, кардиганами. Дополните свой образ элегантной сумкой и высокими сапогами.

Широкие брюки

В качестве модного повседневного наряда подойдут широкие брюки. Это удобная и комфортная одежда, которая не сковывает движений.

Если вы хотите создать повседневный образ, то комбинируйте широкие брюки с толстовкой и кроссовками. Более нарядный вариант – рубашка “оверсайз” или укороченный жакет и туфли на каблуке.

Кожаные брюки

Кожаные брюки долгое время остаются востребованными и популярными. Выбирайте свободный фасон, он удобен и практичен. Осенью вы можете сочетать кожаные брюки с кардиганами и туфлями на каблуке.

Карго

Брюки-карго с карманами на штанинах могут стать отличной альтернативой джинсам. С ними можно создавать эффектные образы в разных стилях.

Для повседневного стиля сочетайте брюки-карго с объемными куртками и кроссовками. Если вы хотите получить более нарядный образ, то комбинируйте их с облегающим верхом и туфлями на каблуке.

Заключение

Если вам надоели джинсы, то попробуйте один из перечисленных вариантов. У вас будет возможность подобрать такую альтернативу брюкам из денима, которая соответствует вашей фигуре и стилю.