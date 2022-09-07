 

Немцы устремились во Францию за дешёвым бензином

07.09.2022, 11:40, Разное
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С 1 сентября на французских заправках неподалёку от немецкой границы царит ажиотаж: жители Германии массово приезжают заправлять баки в соседнюю страну, пишет BFM TV. Как передаёт телеканал, из-за отмены государственных субсидий на отплату топлива в Германии разница в цене между французским и немецким бензином составляет от 30 до 50 евроцентов за литр.

Начиная с четверга Дорис Ван-Ларж говорит по-немецки чаще, чем по-французски. Эта страсбургская заправка — ближайшая к немецкой границе. Цены здесь на 50 евроцентов ниже, чем на другом берегу Рейна, что и привлекает наших соседей.

ДОРИС ВАН-ЛАРЖ, кассир на АЗС Total Energies: С сегодняшнего дня мы открываемся в семь утра, и здесь уже полно народу. На 60—80 процентов это немцы. У них дороже, чем у нас, поэтому они приезжают к нам. Давно такого не было. Так что сегодня у нас просто «топ», скажем так.

Причина этой разницы в цене — с 1 сентября во Франции скидка на заправках увеличилась с 19 до 30 центов за литр, притом что у наших соседей в тот же день закончилась программа правительственных субсидий. На АЗС компании Total Energies предоставляется ещё и дополнительная скидка в размере 20 евроцентов за литр.

НЕМЕЦКИЙ КЛИЕНТ АЗС: Разница от 30 до 40 евроцентов за литр для бака в 40 литров — это 16 евро, это заметно. Во всяком случае для немцев, живущих неподалёку, оно того стоит.

НЕМЕЦКАЯ КЛИЕНТКА АЗС: У нас скидок больше нет. Поэтому бензин действительно обходится очень дорого. В одночасье цены подскочили, теперь это больше двух евро за литр. Поэтому нам нужно ехать заправлять бак сюда. Я даже вязала с собой две канистры и собираюсь их тоже здесь наполнить.

По другую сторону границы атмосфера совсем другая. Учитывая, что цены превышают два евро за литр, никто этим утром не спешит заправляться. Во Франции скидка также должна постепенно снизиться. С 1 ноября льгота снизится с 30 до 10 евроцентов за литр.

Дата выхода в эфир 04 сентября 2022 года. 

 


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