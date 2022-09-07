Киркоров поделился впечатлениями от фильма «Ирония судьбы в Голливуде»

Филипп Киркоров пояснил о своих впечатлениях от премьеры фильма «Ирония судьбы в Голливуде». Певец похвастался личной дружбой с режиссером картины, оценив его передачу эмоций в картине, а также напомнил, что в ленте можно заметить и его самого.

Накануне в одном из столичных кинотеатров состоялся показ фильма «Ирония» судьбы в Голливуде. Главные роли в американском варианте комедии исполнили Эмма Робертс и Томас Манн, а сценарий перенесли в условия жизни в Соединенных Штатах. Его создала известная по лентам «Парень на праздники» и «Ненси Дрю» Тиффани Полсен. Интересно, что режиссер Марюс Вайсберг снимал артистов без ознакомления ими с оригинальным фильмом, снятым в СССР.

Среди зрителей премьеры было много российских VIP-персон, в том числе и король поп-музыки Филипп Киркоров. Бывший супруг Аллы Пугачевой дал свой комментарий относительно фильма. В публикации на своем профиле в одной из соцсетей певец сравнил американское киночтиво с культовой картиной Эльдара Рязанова. Прежде всего, он похвастался личным знакомством и даже дружбой с режиссером римейка.

Российский исполнитель назвал филигранной роботу Марюса Вайсберга, который очень точно передал все переживания персонажей ленты. При этом диапазон эмоций, которые вызвала «Ирония судьбы в Голливуде» у Киркорова был достаточно широк, в некоторых местах он всплакнул, просматривая другую хохотал. Некоторые же эпизоды заставили его задуматься. Понравилась музыканту и теплая атмосфера, созданная организаторами на презентации. Также в публикации артист напомнил, что внимательный зритель заметит и его самого в некоторых кадрах.