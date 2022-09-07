 

В Магадане первый урок «Разговоров о важном» провёл вор в законе

07.09.2022, 9:33, Разное
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Рецидивист Николай Климов, более известный как Коля Хабаровский, провёл первый урок «Разговоров о важном» в магаданской средней школе № 14.

Авторитетный вор рассказал детям, как правильно входить в камеру, а также разъяснил основы тюремной иерархии.

Напомним, согласно инструкции от Минпросвещения, новый урок должен быть посвящён общению школьников с интересными людьми на актуальные темы. По данным Росстата, 38% жителей Магадана имеют судимость, поэтому правила поведения в местах лишения свободы являются одним из важнейших жизненных навыков, которому может научить ребёнка школа.

Чтобы просветить учеников на этот счёт, из колонии был доставлен известный вор Коля Хабаровский, который рассказал ученикам 9Б класса, что нужно делать с брошенным под ноги полотенцем, как ответить на вопрос о вилке и двух стульях, а также сколько сигарет нужно дать опущенному за его услуги.

– Было очень интересно. Я думал, нам будут промывать мозги и показывать ток-шоу с Соловьёвым, а вместо этого была очень интересная встреча с авторитетным человеком, – рассказал учащийся Роман Ч. – Теперь я знаю, чем стукач отличается от падлы, почему нельзя крысятничать, и кто такой петух.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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