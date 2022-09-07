 

Мнение: Ивану Сафронову от газеты КоммерсантЪ

07.09.2022, 9:30, Разное
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Достойно!

“Привет, Ваня.
Твои заметки много раз были на первой полосе «Ъ». С 7 июля 2020 года здесь часто публиковались материалы о тебе. А теперь мы используем первую полосу, чтобы напрямую к тебе обратиться.

Здесь, в «Ъ», работают люди, которые помнят, как ты только пришел в журналистику. Как ты учился писать заметки. Как стал находить эксклюзивы и получать свои бесчисленные премии за лучший материал номера. И как сам стал лучшим в своей теме. Помнят, сколько раз «Ъ» благодаря тебе оказывался во всех топах новостей. Как ты обгонял всех конкурентов.

Помнят, как и почему ты вынужден был уйти.

В «Ъ» есть люди, которым повезло работать вместе с тобой. Которые помнят, что самый унылый серый день становился светлее, когда ты заходил в редакцию. Помнят, как ты шутишь и смеешься, как ты рассказываешь анекдоты и произносишь тосты. Как крепко ты жмешь руку. Помнят, что ты никогда не зазнавался. Помнят, что ты всегда готов помочь — и по работе, и в жизни.

И каждый день помнят, что не смогли помочь тебе.

А еще в «Ъ» есть люди, которые никогда с тобой не общались. Которые пришли в редакцию за последние три года и знают тебя только по открытым источникам (прости эту грустную шутку). Знают тебя по рассказам коллег, по статьям о тебе.

И по твоим статьям. Они ведь очень часто выпадают в поиске, когда надо собрать бэк или изучить историю вопроса.

Сегодня мы все хотим сказать тебе — Ваня, ты настоящий журналист. Ты большой профессионал. Ты очень хороший человек.

Мы не услышали никаких публичных доказательств твоей вины. И уверены: в другое время, в другой ситуации ты был бы оправдан. Да и дела такого изначально, возможно, не было бы.

Но времена не выбирают. Зато можно выбрать, каким быть в эти времена. И ты сделал свой выбор. Эти два года ты был образцом достойного поведения. Ты не сдался — и не сдашься теперь. Мы знаем, что ты выдержишь все испытания. Мы любим тебя, мы верим в тебя.

Мы ждем тебя.

@kommersant

Вот такая публикация – официальная! – от редакции одной из последних в России федеральных газет. Послание к человеку, осужденному от имени ФСБ “за госизмену”. То есть формально – “государственному преступнику”. Практически – плевок в лицо всей системе.

Очень достойно. Скоты должны по крайней мере знать, что их презирают.

Источник: Размышления вольного социолога


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