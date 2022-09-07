Неубиваемый Абхартах – жуткая легенда из Ирландии

Абхартах (Abhartach) или Авартаг это персонаж ирландских легенд, который после своей смерти неоднократно вылезал из могилы и разгуливал как ни в чем ни бывало.

Есть две версии этой легенды. Само слово Абхартах, к слову, не является именем, в древней Ирландии этим словом называли карликов или мелкую злобную нечисть.

Согласно первой легенде, много веков назад Абхартах был главой города Эрригал, известный всей округе как очень жестокий тиран, а также черный маг. Он был необычно маленького роста, оттого и получил свое прозвище. Настоящее же его имя позабыто за давностью лет.

Его жестокий нрав в конце концов привел к тому, что вождь одного из соседних кланов Финн Маккул убил его. Так как Абхартах был все-таки из правящего рода, его похоронили так, как традиционно хоронили в древней Ирландии вождей кланов – в положении стоя. По легендам, в таком же положении стоя был похоронен и Святой Патрик – покровитель Ирландии.

А на следующий же день живого и невредимого Абхартаха увидели в его старом доме. Он был очень злым и начал творить еще более жестокие дела (какие, в легенде не указано).

Финн Маккул подивился такому, но, зная, что Абхартах является магом и знатоком множества заклинаний, он списал все на козни Дьявола и решил снова убить злого карлика. Он в самом деле вскоре во второй раз убил Абхартаха и снова его тело было похоронено в почетном стоячем положении.

А на следующий день люди снова увидели Абхартаха живым и невредимым. На этот раз вся округа пришла в ужас, так как они решили, что Абхартах совершенно не убиваемый и нет никакого способа раз и навсегда избавиться от него.

Финн Маккул тоже призадумался, а потом пошел навестить старого друида и попросил у него совета как избавиться от неубиваемого колдуна. И тот рассказал ему, что Абхартах не воскреснет, если похоронить его вверх ногами. Якобы это лишит колдуна его магических сил.

Финн Маккул так и сделал и когда он в третий раз убил Абхартаха, то похоронил его в яму головой вниз, а ногами вверх. А после того, как засыпал яму землей, еще и навалил сверху тяжелых камней – такая могила в Ирландии называлась словом “лагт”.

После этого Абхартаха больше не видели. Либо он не сумел выбраться из под камней, либо в самом деле лишился магических сил.

Что касается второй версии этой легенды, то там уверялось, что после воскрешения Абхартах начал нападать на людей и пить их кровь. А Финн Маккул в этой версии просит совета не у друида, а у раннехристианского святого.

Также, согласно этой версии, Финн Маккул убил Абхартаха особым деревянным мечом, а камни, который он навалил на его могилу, были окружены некими “шипами”.

Считается, что эти легенды об Абхартахе известны как минимум с 12 века и то, что они дошли до нас с такой древности в ирландском фольклоре, показывает, что это было действительно очень большое событие. И хотя за давностью лет оно, конечно же, обросло множеством выдуманных деталей, что-то определенно странное происходило с тем, кого прозвали Абхартахом.