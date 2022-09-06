Скандалы: Железная леди — 2

Кто такая новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и почему ее не любят в России?

5 сентября в Великобритании подвели итоги выборов лидера правящей Консервативной партии — нового премьер-министра страны. Победу предсказуемо одержала глава МИД Лиз Трасс. По результатам голосования среди членов правящей партии (порядка 175 тысяч человек) она набрала 57,4 процента голосов, обойдя второго претендента — бывшего канцлера казначейства Риши Сунака. Трасс станет уже третьей в истории Великобритании женщиной, занявшей пост главы правительства. Первой была легендарная «железная леди» Маргарет Тэтчер, и, по иронии судьбы, Трасс начинала свой путь в политике на демонстрациях с требованием ее отставки.

Способность быстро и резко менять свои взгляды и союзников немало помогла Тэтчер в карьере. Сможет ли Трасс проявить такую же гибкость на посту премьер-министра, почему ее называют новой «железной леди» и за что не любят в России — в материале «Ленты.ру».

Против семьи

Мэри Элизабет Трасс родилась в Оксфорде 26 июля 1975 года. Ее отец Джон Кеннет Трасс преподавал математику. Мать Присцилла Мэри Трасс была медсестрой и учительницей. Помимо Лиз, у пары было еще трое сыновей. Девочка почему-то ненавидела свое первое имя. Когда в начальной школе ей выдали бейдж с именем «Мэри», Лиз вломилась в кабинет к учительнице и потребовала другой, но та отмахнулась и предложила просто написать второе имя с обратной стороны.

С юного возраста Трасс была вовлечена в политику: ее родители были ревностными лейбористами и с ранних лет прививали дочери ненависть к тори (Консервативной партии), а особенно к премьер-министру от консерваторов Маргарет Тэтчер, чье место Лиз Трасс занимает теперь. Мать, видная активистка кампании за ядерное разоружение, нередко приводила дочь на демонстрации. На одной из акций, по воспоминаниям политика, она бойко скандировала «Мэгги, Мэгги, Мэгги, вон, вон, вон», требуя отставки Тэтчер.

Как-то раз мы даже сделали ядерную бомбу из старых свернутых ковров и взяли с собой на демонстрацию, — Лиз Трассиз воспоминаний о детстве

В семилетнем возрасте Лиз самой пришлось побывать в шкуре ненавистного премьера и даже претерпеть первое политическое поражение: девочке поручили исполнить роль «железной леди» в постановочных британских выборах. «Я ухватилась за эту возможность и произнесла проникновенную речь, но не набрала ни одного голоса. Я даже сама за себя голосовать не стала», — поделилась политик в одном интервью.

В старших классах будущий политик проучилась год в Канаде, а после поступила в Оксфорд, где изучала философию, политику и экономику. Тогда политические взгляды Трасс начали сдвигаться вправо: она вступила в университетское общество либеральных демократов

. На этом поприще Лиз Трасс активно выступала за свержение монархии и легализацию марихуаны. По воспоминаниям ее друга, Лиз была настолько одержима последним, что на университетской ярмарке оклеила весь стенд либерал-демократов плакатами «Освободите травку».

После окончания университета в 1996 году Лиз Трасс устроилась работать в нефтегазовую компанию Shell, а затем перешла в телекоммуникационную фирму Cable & Wireless, где со временем заняла пост экономического директора. Но политика продолжала манить ее. К ужасу родителей-лейбористов, Лиз вступила в Консервативную партию Великобритании, как только выпустилась из Оксфорда. На одном из партийных мероприятий Трасс познакомилась с будущем мужем Хью О’Лири. В 2000 году они поженились, у них родились две дочери.

Дважды, в 2001 и 2005 годах, Трасс пыталась избраться в парламент от Западного Йоркшира, но безуспешно: на севере страны слишком сильны лейбористские настроения. Тогда начинающий политик решила сменить избирательный округ на Юго-Западный Норфолк, и это сработало: в 2010 году она впервые избирается в парламент.

Семья не смирилась с ее выбором до сих пор: коллеги отца Трасс рассказывали, что он был потрясен и расстроен политическим курсом, избранным его дочерью во время гонки за премьерское кресло

Однако незадолго до голосования политическая карьера Трасс чуть было не оборвалась, не успев толком начаться: вскрылась ее давняя интрижка с наставником и парламентарием Марком Филдом. Местные консерваторы, которых за традиционалистские взгляды в Вестминстере прозвали «Талибан болванов», были обеспокоены не столько супружеской неверностью Трасс, сколько тем, что она может оказаться «засланным казачком» от партийного руководства. В провинциальных районах тогда росло недовольство тем, что центральный офис партии зачастую навязывал собственных кандидатов, не давая дороги местным политикам и активистам.

На экстренно созванном совещании норфолкских консерваторов Трасс все же убедила соратников поддержать ее выдвижение на выборы. Хью О’Лири простил жене измену, а вот брак Марка Филда распался.

Министр при трех премьерах

С избранием в парламент карьера Трасс пошла в гору. Уже через два года, в 2012-м, она получила первую правительственную должность — парламентского помощника министра образования. А еще через два года, после очередных кадровых перестановок в кабинете министров Дэвида Кэмерона, возглавила министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, став самой молодой женщиной-министром в истории Великобритании.

Впрочем, запомнилась она не только этим: в историю вошло ее выступление на конференции Консервативной партии в 2014 году. Политик жизнерадостно рассказывала о достижениях народного хозяйства, но когда речь зашла о том, что две трети британского сыра отправляется на экспорт, сделала натужно трагичное лицо и с совершенно неуместным драматизмом и паузами между словами произнесла: «Это. Настоящий. Позор». Ролики с фрагментом выступления завирусились и моментально стали мемом.

Сейчас Трасс с юмором относится к той ситуации. Однажды на конференции она пошутила, что организаторы запретили ей говорить про сыр, а на ее сайте указано, что на должности министра окружающей среды политик «с гордостью отстаивала достоинство британского сыра»

В 2016 году в Британии прошел референдум о выходе из Европейского союза. Лиз Трасс активно выступала за сохранение членства в ЕС и даже подписала декларацию, в которой назвала взгляды сторонников Brexit «радикальными и устаревшими». Но уже после голосования и отставки Кэмерона она в очередной раз полностью изменила свои политические взгляды и стала одной из наиболее ярых сторонниц выхода из ЕС. С приходом Терезы Мэй Трасс сохранила место в кабмине, где ее назначили министром юстиции и лордом-канцлером (главой палаты лордов). Трасс стала первой в британской истории женщиной, занявшей этот пост. Впрочем, долго на этой должности она не продержалась и через год была понижена до главного секретаря казначейства.

Когда в конце мая 2019 года Мэй объявила об отставке, Трасс в первый раз решила побороться за премьерское кресло, но вскоре передумала и поддержала другого кандидата — Бориса Джонсона. Тот, став премьером, не забыл о лояльности Трасс и вручил ей портфель министра иностранной торговли. На этом посту политик сильно укрепила свои позиции внутри Консервативной партии и снискала репутацию человека, который «доводит дело до конца», после того как обновила и подписала десятки постбрекситных торговых соглашений Великобритании с другими странами.

В сентября 2021 года Джонсон повысил Трасс до должности министра иностранных дел, на которой она избрала подчеркнуто антироссийский курс. Ее визит в Москву в феврале 2022-го оказался особенно скандальным: на совместной пресс-конференции глава российского МИД Сергей Лавров охарактеризовал прошедшие переговоры как «разговор немого с глухим». Позже стала известна еще одна неприятная деталь встречи.

Когда Трасс потребовала от Лаврова, чтобы Москва отвела войска от границы с Украиной, российский министр возразил, что все военные маневры осуществлялись на территории РФ. Вслед за этим он поинтересовался у британской коллеги: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?» Трасс ответила отрицательно. Ее тут же поправила британский посол, но информация о курьезе просочилась в СМИ. А перед этим Трасс, говоря об Украине, заявила, что та пережила много вторжений — «от монголов до татар».

За 12 лет работы в парламенте Лиз Трасс побывала на шести министерских должностях при трех разных премьер-министрах. Несмотря на столь солидный стаж, бывшие коллеги отзываются о ней весьма нелестно. Один высокопоставленный чиновник заявил, что Трасс «не удавалось все, чем она занималась». Другая экс-министр, Анна Субри, выразила сомнения в способности Трасс руководить страной. «Ее амбиции значительно превышают ее способности», — заявила Субри журналистам.

Она была самым амбициозным человеком, с которым многие сталкивались. Я искренне считаю, что ей давали министерские должности только для того, чтобы заткнуть ей рот, — Анна Субримладший экс-министр малого бизнеса, промышленности и предпринимательства

С началом боевых действий на Украине риторика Трасс в отношении России стала еще более воинственной: она рьяно выступала против новых Минских соглашений, за введение все более жестких санкций и конфискацию российских активов, пообещав, что Лондон не остановится, пока не добьется «деградации российской экономики».

Новая Тэтчер?

Известие об отставке Бориса Джонсона застало Трасс в Индонезии, где она представляла Британию на министерской встрече «Большой двадцатки». Она спешно вылетела в Лондон, а спустя несколько дней объявила о выдвижении кандидатом на выборы нового лидера Консервативной партии. За премьерское кресло Лиз Трасс пришлось побороться с семью другими видными политиками. В первых раундах голосования, которые поначалу проводились среди членов парламента от тори, она выступила достаточно скромно: ее все время опережали бывший канцлер казначейства Риши Сунак и младший министр по делам торговли Пенни Мордонт.

Однако в пятом раунде, когда из кандидатов остались только эти трое, Трасс удалось немного склонить чашу весов в свою сторону: Сунак набрал 137 голосов, Трасс — 113, а Мордонт — 105, тем самым выбыв из гонки. В заключительном раунде голосования, который проводился с 22 июля по 2 августа, участвовали уже все рядовые члены Консервативной партии, и среди них позиции Трасс оказались существенно прочнее, чем среди высокопоставленных тори. Политик быстро увеличила отрыв от своего главного оппонента. Уже за две недели до завершения выборов победа Трасс выглядела неизбежной: согласно опросам общественного мнения, ее поддерживало в среднем на 20-30 процентов больше консерваторов, чем Сунака.

Трасс выстроила свою избирательную кампанию на образе «бунтарки». В случае победы она пообещала полностью реформировать британское правительство и существенно сократить налоги. Особенно дерзким выглядело ее предвыборное обещание сократить НДС сначала на 5, а потом на целых 15 процентов. Многие, включая ее оппонента Сунака, сочли такой шаг безрассудным в условиях надвигающегося экономического кризиса. Кроме того, Трасс позиционировала себя как бескомпромиссного «ястреба», пообещав в случае избрания добиться поражения России на Украине и сплотить страны «Большой семерки» против Китая.

Журналисты The Telegraph спросили Трасс, сможет ли она нажать ядерную кнопку, если это будет грозить миру глобальным уничтожением, и она без малейших колебаний ответила утвердительно

Особенно большую роль в избирательной кампании Трасс сыграл образ Маргарет Тэтчер: уже несколько лет команда политика старалась создать имидж «новой железной леди». Министр подражает Тэтчер во всем, от риторики до стиля. Посетив Эстонию в декабре 2021 года, Трасс проехалась на танке с британским флагом неподалеку от российской границы. Этот весьма неоднозначный для дипломата поступок был подражанием поездке Тэтчер на танке в ФРГ в 1986 году.

Во время визита в Россию Трасс уже полностью скопировала образ Тэтчер, надев шубу и меховую шапку «в русском стиле» для фотосессии на Красной площади, которая, опять же, оказалась подозрительно похожа на фотографии Тэтчер, сделанные в Москве в 1987 году. К этому же приему Трасс прибегла и в ходе избирательной кампании: для дебатов с Риши Сунаком Трасс оделась в черный костюм и белую блузку с большим бантом — точно так же была одета Тэтчер в известном телевизионном интервью.

Надо сказать, что к образу Тэтчер регулярно обращался и главный оппонент Трасс Риши Сунак. Внешне копировать «железную леди» мужчина индийского происхождения по понятным причинам не мог, однако он обещал стать продолжателем ее экономической политики. По мнению некоторых наблюдателей, подобная фиксация обоих кандидатов на фигуре Тэтчер может свидетельствовать о серьезном кризисе идентичности внутри Консервативной партии.

Это может быть вызвано и тем, что сейчас, как и в начале премьерства Тэтчер, Великобритания переживает тяжелейший экономический кризис, предположил Олег Охошин, старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН. Сначала британскую экономику подорвал Brexit, разорвавший привычные цепочки поставок, изменивший ассортимент товаров и, соответственно, структуру спроса в стране. Затем по различным секторам британской экономики, особенно тем, что были связаны с туризмом, услугами и общественным питанием, сильно ударила пандемия коронавируса. Наконец, боевые действия на Украине и последовавшие антироссийские санкции привели к масштабному энергетическому кризису, который затронул и Великобританию.

В августе инфляция в Великобритании превысила 10 процентов — последний раз такое было 40 лет назад, как раз во времена Тэтчер. Поэтому Трасс, считающая «железную леди» своим кумиром, старается подражать ей и в экономической политике, но ее понимание экономических процессов весьма поверхностно и ограниченно. «Трасс не располагает конкретным пакетом мер по оздоровлению британской экономики», — подчеркнул Охошин.

В арсенале Трасс только популистские высказывания, которые импонируют ее электорату и основаны на опасениях британцев по поводу еще большего ухудшения уровня жизни, — Олег Охошинстарший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН

Что касается внешней политики, то на премьерском посту Лиз Трасс продолжит курс, избранный ее предшественником: максимальная помощь Украине и максимальное давление на Россию, в которой Великобритания видит максимальную угрозу своей безопасности. А значит, в обозримом будущем отношения Лондона и Москвы продолжат стремительно ухудшаться, отметил политолог. Кроме того, Трасс, вероятнее всего, сделает ставку на укрепление связей с антироссийски настроенными странами Прибалтики и на развитие особых отношений с ключевым союзником — Соединенными Штатами.

«И для Великобритании, и для России избрание Элизабет Трасс на пост лидера Консервативной партии — не самый удачный вариант, потому что она показала свою некомпетентность как в области экономики, так и в области международных отношений», — резюмирует эксперт.

Валентина Шварцман

Оригинал материала: “Лента.ру”