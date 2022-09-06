 

“Это самое важное в жизни”: 96-летняя Васильева раскрыла секрет долголетия и молодости

06.09.2022, 17:17, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вера Васильева служит в Сатире с 27 марта 1948 года. Здесь она сыграла свыше 60 ролей. А за спектакль “Свадьба с приданым” Совет Министров СССР в 1951 году присудил Вере Васильевой Сталинскую премию III степени в размере 25 тысяч рублей.

Сейчас театр готовится достойно отметить день рождения звезды. “Я пока не знаю, что будет в этот день, – улыбается она. – Но сама себе я бы пожелала появления какой-то творческой новой идеи, которая доставит радость”.

В 2018-м состоялась премьера спектакля “Вера” С. Коковкина по мотивам воспоминаний Веры Васильевой. Прошло четыре года, и она снова хочет играть.

Но что дает ей силы в таком почтенном возрасте думать о работе? “Когда я вижу, что человек ищет что-то, и это для меня радость, – говорит она. – А вообще актеров заставляет быть вечно молодыми любовь к своей профессии. А для меня сцена – это самое важное в жизни”.

Напомним, Вера Васильева – вдова. Ее муж актер Владимир Ушаков ушел из жизни еще в 2011 году. Они состояли в браке с 1956 года, но детей у красивой актерской пары, увы, не было.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05.22 / Яркие эспадрильи, гламурные очки и мешочки-талисманы: аксессуары, которые будут играть заметную роль в летней моде

17.03.22 / Черника с виноградом и мюсли с апельсиновым соком: сочетания здоровых продуктов, которые приносят максимум пользы организму

12.11.20 / Рокерша и кокетка: Ирина Шейк и ее дочь Лея представили контрастные образы на прогулке в Нью-Йорке

20.11.21 / Яйца, ягоды и цитрусы: как завтракать поздней осенью и зимой, чтобы держать иммунитет в норме и не болеть

23.04.21 / С днем рождения, принц Луи: Кейт Миддлтон и принц Уильям представили новый портрет сына

19.01.22 / Еще один торговый комплекс Москвы могут закрыть за нарушение санитарных мер

13.01.21 / Дикие нравы и распутство – о чем на самом деле рассказывает «Тысяча и одна ночь»

06.01.21 / Си Цзиньпин является, пожалуй, единственным человеком, на встречу с которым Путин ещё никогда не опаздывал и над которым никогда не посмеивался публично

18.07.22 / Мнение: Почему Зеленский начал экстренную борьбу с предателями

20.09.21 / Модная стрижка станет ещё лучше – надо просто добавить многослойности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика