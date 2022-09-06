Постковидный синдром: как помочь организму восстановиться после COVID-19



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Чтобы понять, есть ли у вас постковидные симптомы, пройдите экспресс-тест:

1. Вы болели COVID-19 в последний год?

2. Вы замечаете упадок сил, утомление, снижение концентрации внимания и мотивации?

3. Вы страдаете от бессонницы, нарушений сна?

4. Вы заметили, что привычные продукты странно пахнут и не вызывают аппетита или у вас есть искажение запаха и вкуса?

5. Вы обращались к врачу по поводу плохого самочувствия после выздоровления от коронавируса?

6. Вы перенесли тяжелую форму COVID-19 с «цитокиновым штормом»?

7. У вас есть хронические заболевания (сердечно-сосудистые, респираторные, эндокринологические) лишний вес?

8. Вы испытываете признаки тревоги, беспокойства, панические атаки?

9. Вы замечаете, что у вас чаще, чем раньше, болит голова?

Если вы ответили «да» на три или более вопроса, можно предполагать наличие постковидного синдрома. Опросник не является способом постановки диагноза. Требуется консультация специалиста.

Постковидный синдром: что это такое?

По статистике, плохое самочувствие может беспокоить человека даже спустя год после полного выздоровления от COVID-19. Такое состояние получило название «постковидный синдром» — его симптомы обычно возникают в период от 12 недель и больше после заражения. Постковидные состояния чаще встречаются у людей, перенесших тяжелую форму заболевания COVID-19, но довольно часто бывают и у тех, кто перенес легкую и даже бессимптомную форму.

Важно!

Синонимы постковидого синдрома:

длительный COVID-19

хронический COVID-19

постострый COVID-19

долгосрочные последствия COVID-19

лонг-ковид

Как проявляется постковидный синдром

Состояния после перенесенного COVID-19 могут включать в себя широкий спектр проблем со здоровьем, они могут длиться неделями, месяцами или годами. Иногда симптомы могут исчезнуть, а затем вернуться вновь.

Общие проявления:

усталость;

общая слабость;

появление недомогания после физической или умственной нагрузки.

Неврологические проявления:

трудности с мышлением или концентрацией внимания — «туман в голове»;

головная боль;

проблемы со сном;

головокружение, в том числе при резкой перемене положения тела;

ощущение покалывания булавкой или иголкой на коже;

изменение запаха или вкуса;

постоянная тревога.

Кроме этого, могут беспокоить затрудненное дыхание или одышка, кашель, дискомфорт в груди, учащенное сердцебиение (тахикардия), боль в суставах или мышцах, нарушения менструального цикла.

У кого постковидный синдром бывает чаще

Большему риску развития подвержены:

перенесшие тяжелую форму заболевания, особенно те, кто был госпитализирован или нуждался в интенсивной терапии;

люди с хроническими заболеваниями;

невакцинированные переболевшие;

пациенты, перенесшие мультисистемный воспалительный синдром («цитокиновый шторм») во время или после заболевания COVID-19.

Как помочь себе при постковидном синдроме

С учетом того, что постковидный синдром затрагивает миллионы людей, переболевших COVID-19, и значительно влияет на качество жизни и самочувствие, усилия медицинского сообщества сегодня направлены на поиск эффективных методов лечения и средств, способных уменьшить неприятные симптомы.

План реабилитации может включать как безлекарственные методы, так и прием препаратов.

Что вы можете сделать сами

Уменьшайте количество стресса в вашей жизни.

Постарайтесь не следить за новостями об очередном витке пандемии в постоянном режиме. Делайте перерывы в просмотре, чтении или прослушивании новостей, в том числе в социальных сетях. Это поможет снизить уровень напряжения.

Найдите время, чтобы расслабиться.

Важно!

Попробуйте технику прогрессивной мышечной релаксации.

Поочередно, на несколько секунд, напрягайте, а затем расслабляйте мышцы тела. Сначала напрягите мышцы обеих стоп, буквально не несколько секунд, затем расслабьте их. После этого напрягите мышцы обеих голеней и тоже расслабьте. Последовательно перейдите к напряжению и расслаблению мышц:

бедер;

ягодиц;

пресса;

кистей;

предплечий;

плечей;

спины;

шеи;

лица.

В конце упражнения обратите внимание, все ли мышцы расслаблены. Если нет, то напрягите их еще раз отдельно.

После этого сделайте несколько глубоких вдохов и несколько минут отдохните.

Обеспечьте себе качественный сон.

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За час до сна отключите мобильный телефон, телевизор.

Проветрите комнату.

Выключите шумные приборы.

Приглушите свет.

Заранее уберите вещи, чтобы вас не раздражал беспорядок.

Добавьте приятных ароматов с помощью диффузора или аромалампы. Кроме релаксации, приятные запахи лаванды и бергамота могут стать тренировкой для обоняния.

Не ешьте много перед сном, но и голодать тоже не стоит. Идеальный вариант ужина — рыба или птица с овощами за 2–3 часа до сна.

Подержите себя эмоционально.

Вы не одиноки, поддерживайте связь с людьми, которые могут помочь вам в бытовых делах или эмоционально поддержать. Поговорите с тем, кому вы доверяете, о своих проблемах и о том, как вы себя чувствуете. Это могут быть реальные и виртуальные друзья, семья, даже участники общественных организаций.

Если вы осознаете, что вас переполняют такие эмоции, как печаль, грусть, беспокойство, стоит подумать о помощи психолога.

Чтобы понимать, есть ли улучшение психологического состояния и насколько оно быстрое, может помочь ведение дневника. Записи помогут разложить по полочкам мысли, чувства, физические ощущения.

Какие лекарства могут быть полезны для восстановления после COVID-19

При выявленных дефицитах обсудите с врачом целесообразность приема препаратов железа и витамина D.

Важно!

Людям в возрасте от 18 до 50 лет для профилактики дефицита витамина рекомендуется получать не менее 600–800 МЕ витамина в сутки. Тем, кто старше 50 лет, для профилактики дефицита рекомендуется не менее 800–1000 МЕ витамина D в сутки.

Для профилактики возможно применение колекальциферола и эргокальциферола.

Неврологические симптомы, такие как ухудшение памяти и внимания, качества сна, работоспособности, сильно влияют на качество жизни человека и требуют внимания и коррекции.

При неврологических нарушениях может применяться препарат Брейнмакс.

Это уникальная разработка российских ученых, не имеющая аналогов по составу и действию.

Благодаря мультимодальности терапевтических эффектов и комплексному воздействию, Брейнмакс применяется при различных неврологических нарушениях:

хронической усталости;

нарушениях внимания;

ухудшении памяти;

забывчивости.

Препарат оптимизирует работу клеток головного мозга, восстанавливает процессы доставки кислорода даже в условиях вынужденной гипоксии. А это усиливает возможности организма при тяжелой работе и высоких физических нагрузках, а также после перенесенной болезни (в том числе после COVID-19).

Препарат работает сразу на трех уровнях: нейрональном, сосудистом и метаболическом.

Курс лечения длится 10–14 дней.

Возможно, что в ближайшее время для лечения респираторных осложнений будут использоваться такие препараты, как монтелукаст и деупирфенидон. А также расширится использование гипербарической оксигенации и разнообразных комплексов дыхательных упражнений.

Для ослабления когнитивной симптоматики и усталости перспективной выглядит пищевая добавка никотинамида рибозид. В клинических исследованиях изучается ее способность регулировать провоспалительный ответ.

Применение витамина С и других антиоксидантов на сегодняшний момент не имеет доказанной эффективности в лечении постковидного синдрома.

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