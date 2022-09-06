Мнение: О белом флаге Медведева… Намёк понятен?

Зам секретаря Совбеза России Дмитрий #Медведев, некогда слывший «либералом» за фразу «свобода лучше, чем несвобода», теперь откровенно дрейфует к «ястребам». Регулярно постит в свой ТГ-канал угрозы Западу, напоминает о российской «ядерной триаде» и вообще прозрачно намекает…

Многие говорят — «клоун». Или даже — «карманная моська».

Но так ли всё просто?

Вот его субботний пост, вроде бы, поминальный по Михаилу Горбачеву, на прощании с которым экс-президент России счёл необходимым побывать. Вот ключевое оттуда:

«Заокеанские аналитики снова дрожащими руками пишут про неизбежность смерти всех империй… Мол испанская империя распалась, английская империя распалась, другие тоже закончили свой век. А #Россия – нет, даже несмотря на кончину #СССР. Это, типа, плохо. Поэтому надо всеми силами подтолкнуть нашу страну к новому витку дезинтеграции/

Понятно, что всё это грязные мечты… Но эти «мечтатели» умышленно игнорируют простую аксиому: насильственный распад ядерной державы – всегда шахматная игра со Смертью, в которой с точностью до хода известно, когда будет шах и мат. Судный день человечества.

P.S. Кстати, при всей разнице оценок поведения высшего руководства СССР и России того времени, следует отметить, что у них хватило ума не дать раздербанить гигантский ядерный арсенал по вновь образовавшимся национальным квартирам. Последствия могли быть быстрыми и губительными для нашего маленького земного Мира. Весь стратегический ядерный арсенал тогда остался в нашей стране. И поддерживается нами на очень высоком уровне. И это – лучшая гарантия сохранения Великой России.»

Вроде бы, опять «шантаж»?

Ан, нет. Совсем не настолько прост бывший «местоблюститель».

Это, во-первых, некоторое напоминание нынешним американским лидерам о принципиальной позиции тогдашнего президента #США Джорджа Буша-старшего. Который действительно сумел убедить вашингтонский истеблишмент, что лучше уж вести дела с одной страной-хозяйкой СЯО, чем договариваться о контроле над ним с пятью нищающими «осколками» некогда грозной империи. К слову, его оппонент и преемник в Белом доме Билл Клинтон пришёл к тому же выводу: риски — в том числе «расползания» ЯО и технологий по миру слишком велики.

Но во-вторых, этот пост Дмитрия Медведева — сильная «заявка на победу». Очень тонкий намёк, что именно он — бывший президент, бывший премьер-министр, нынешний куратор «силовиков» и потенциальный преемник — удержит в случае чего контроль над мирным и немирным атомом, как удержали его в своё время Михаил Горбачев и Борис Ельцин. И он же, как политик с богатым опытом государственного управления, не даст — также в случае чего — стране свалиться в хаос со всеми сопутствующими рисками гражданской войны в ядерной державе. В этом, возможно, и был скрытый смысл присутствия замсекретаря Совбеза на церемонии прощания с Михаилом Горбачевым, которое отметили все ведущие мировые СМИ..

И вот вопрос «на засыпку»: будет ли этот прозрачный намёк истолкован и понят правильно?

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