Американский военный в отставке – США сами не знают, чего хотят добиться на Украине

За всё время, пока продолжается конфликт на Украине, американская администрация так и не смогла сформулировать, какова цель её вмешательства в ситуацию и чего она рассчитывает добиться, пишет обозреватель ресурса 19FortyFive, бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис. По сути, это та же бесцельная, некомпетентная внешняя политика, которую Соединённые Штаты проводили десятилетиями, в том числе в Ираке, Афганистане, Сирии, Ливии и других странах, считает автор статьи.



AP

Как и в случае с большинством действий США и Европы, связанных с конфликтом на Украине, недавнее объявление о согласии стран «Большой семёрки» на введение потолка цен на российскую нефть было цветистым в риторическом плане, но лишённым каких-либо свидетельств наличия последовательной стратегической цели, пишет обозреватель ресурса 19FortyFive, бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис. Как отмечает автор статьи, мировой спрос на нефть не может быть удовлетворён без почти 9 миллионов баррелей нефти в день, поставляемых Россией, «и если Путин внезапно прекратит добычу, вызванный этим шок предложения может отправить цены на нефть в стратосферу».

Ещё предстоит выяснить, сможет ли «Большая семёрка» реализовать свои стремления и действительно разработать и внедрить план ограничения цен на российскую нефть на мировом уровне. Однако, как и в случае с другими действиями, продвигаемыми или одобряемыми правительством Соединённых Штатов, совершенно не ясно, какой конечной цели надеется добиться Вашингтон, пишет автор статьи.

Как напоминает Дэвис, в начале февраля Джо Байден и его советник по безопасности Джейк Салливан заявляли, что санкции, которыми американское правительство угрожало России, призваны удержать её от введения войск на Украину. Однако после того, как угрозы санкций не смогли сдержать Путина, Байден скорректировал обоснование, заявив, что на самом деле «никто не ожидал, что санкции предотвратят что-либо». Вместо этого, продолжил он, санкции были призваны продемонстрировать «решимость» Запада, которая со временем «повлечёт за собой значительные издержки» для российского президента. И даже в этом новом оправдании санкций не было никакого объяснения, для чего были предназначены эти «значительные издержки», подчёркивает Дэвис.

В конце апреля министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен отправились в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и изучить способы, которыми США могли бы помочь украинским военным. После их встречи Остин заявил, что Соединённые Штаты хотят, чтобы Украина оставалась «суверенной страной», а Россию желают видеть «ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать те вещи, которые она сделала, введя войска на Украину». При этом на сегодняшний день ни один из высших руководителей Америки не сказал, что поддержка Киева должна привести к желаемым результатам, замечает подполковник в отставке. «Никто не сформулировал, как выглядит «ослабленная» РФ и как мы узнаем, когда этот стандарт будет достигнут, или даже почему ослабление РФ является жизненно важным интересом США, ради которого стоит идти на огромный риск», — негодует обозреватель.

Как подчёркивает Дэвис, ещё до начала конфликта у Соединённых Штатов не было видения конечного результата, которого они хотели бы достичь. Например, если целью Байдена до 24 февраля действительно было удержать Россию от начала военных действий, то совершенно очевидно, что одной угрозы санкций было бы недостаточно, чтобы убедить Путина не вводить войска на Украину, полагает автор статьи. Для достижения этой цели Вашингтону пришлось бы вести агрессивные дипломатические переговоры как с Киевом, так и с Москвой, чтобы использовать всю мощь США для поиска пути предотвращения конфликта. Тем временем, нет никаких свидетельств того, что США предприняли какие-либо серьёзные дипломатические усилия для предотвращения военных действий, констатирует обозреватель. Результат, на взгляд Дэвиса, был предсказуем: политический провал.

Единственной целью, озвученной командой Байдена по национальной безопасности с начала конфликта, было вышеупомянутое желание Остина видеть Россию «ослабленной». «И всё же, если Белый дом не знает, как выглядит ослабленная Россия, как он сможет узнать, способствуют ли его действия успешному результату, выгодному Америке?» — задаётся вопросом бывший военный.

Поскольку США не знают, чего пытаются достичь, никто не может сказать американскому народу, сколько будут стоить эти усилия, как долго они продлятся или даже как будет выглядеть успех, пишет Дэвис. По сути, это та же бесцельная, некомпетентная внешняя политика, которую Соединённые Штаты проводят десятилетиями, в том числе в Ираке, Афганистане, Сирии, Ливии и других странах. Цена всех этих неудач для Соединённых Штатов была огромной, замечает автор статьи.