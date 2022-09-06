Скандалы: Стальной орденоносец

Алексей Мордашов ради спасения от санкций может поделиться деньгами с американцами

Стальной магнат Алексей Мордашов, недавно награждённый орденом Дружбы, пытается передать контроль над своими российскими активами неким структурам, которые будут тратить прибыль на «проекты, способствующие реализации целей ООН». Однако в итоге пострадать может бюджет России. На днях американская деловая газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что господин Мордашов нанял консультантов, призванных помочь ему смягчить санкционное давление. Как сообщается, рассматривается несколько вариантов. Один из них предусматривает изменение структуры собственности на ключевые активы миллиардера – «Северсталь» и Nordgold.

По задумке на время действия санкций Мордашов передаст 50% своих долей в траст под доверительным управлением, а 50% – в фонд, который будет направлять прибыль на некие проекты, способствующие реализации целей ООН. Такая структура якобы позволит предприятиям Мордашова работать без ограничений. При этом сам он не будет получать прибыли от бизнеса, но получит возможность вернуть контроль над активами, как только санкции будут сняты, рассказали источники американским журналистам.

Насколько верны такие расчёты, судить пока рано. Когда Алексей Мордашов сможет вернуть источник своих богатств, остаётся только гадать. Но важно здесь то, что, не получая прибыль, он не будет платить налоги в России.

Тема налогов «Северстали» давно является больной для российских налоговиков. Уже несколько лет они бьются над тем, чтобы основная часть налогов на дивиденды уходила не в кипрские офшоры, а в бюджет страны. Часть сумм была взыскана по суду – к примеру, в 2015 году был подан иск на миллиард рублей. В 2020 году договор с Кипром об избежании двойного налогообложения был разорван, и на магнатов, прячущих прибыли на острове, вроде бы нашли управу. Однако в случае с «Северсталью» теперь может быть создана какая-то новая схема, да ещё при непосредственном участии американских консультантов. WSJ сообщает, что итоговый вариант сделки с Мордашовым должен быть одобрен властями США. И понятно, что Вашингтон не упустит возможности, чтобы ударить по России.

Отдельный вопрос вызывает пункт о том, что прибыли «Северстали» будут расходоваться на некие проекты, способствующие реализации целей ООН. Понятно, что под это определение можно подвести что угодно. Вопрос в том, кто конкретно станет распоряжаться деньгами. А делать это, судя по всему, будут американцы.

Как сокращалась сталь

Отдельно стоит рассмотреть, из-за чего разворачивается весь сыр-бор. Санкции, введённые против Алексея Мордашова и членов его семьи, в июне обвалили акции «Северстали» на 15%. Заодно пострадали и другие металлургические компании России. Затем весь август акции дорожали, что, впрочем, объяснялось обычными биржевыми спекуляциями. Час икс для «Северстали» наступил 1 сентября. Именно до этого дня американский минфин давал время контрагентам «Северстали» на сворачивание операций. Теперь компания лишается возможности открыто продавать свою продукцию на мировых рынках. Потому нужно придумывать какие-то серые схемы, неизбежно связанные с дисконтами. Конечно, компания далека от краха – как минимум половина продукции продаётся на внутреннем рынке. К тому же сейчас менеджеры компании пытаются наладить поставки в Африку, Индию и Азию. Однако всё же силы неравны: с одной стороны финансовые власти США и Европы, с другой – российская металлургическая компания, чью долю с удовольствием съедят конкуренты.

Сокращение производства «Северстали» может иметь социальные последствия для российской глубинки. Корпорация добывает сырьё в Карелии и на Кольском полуострове близ Оленегорска. Впрочем, разговоры о скором исчерпании руды и малорентабельности Оленегорского ГОКа идут давно. Это позволяет «Северстали» не особенно вкладываться в социальную инфраструктуру, поддерживая у работников чемоданное настроение. Более перспективно выглядит добыча сырья близ карельской Костомукши: на ОАО «Карельский окатыш» часть работников завозят вахтовым методом. Другие металлургические заводы компании сосредоточены в Череповце, Орле и Санкт-Петербурге.

О сокращении персонала пока новостей нет, более того, «Карельский окатыш» публикует информацию о вакансиях с зарплатой около 50 тыс. рублей. Однако функционеры ассоциации «Русская сталь» намекают, что, если не последует помощь от государства в виде снижения налогов, металлурги могут начать сокращения.

Фанерные перспективы

Другой заметный актив Алексея Мордашова – добытчик золота Nordgold. Ещё до введения санкций миллиардер передал долю стоимостью 1,1 млрд долларов жене, но это не помогло – Марина Мордашова тоже попала в санкционный список. Nordgold владеет активами в России, Казахстане, Канаде и Африке. Флагманское предприятие компании – рудник «Гросс» в Якутии. На днях стало известно, что Nordgold продал один из своих африканских рудников. Будучи непубличной компанией, Nordgold не раскрывает свои показатели.

Тем временем сам Алексей Мордашов на ПМЭФ больше всего жаловался на падение в лесопромышленном бизнесе до 80%. Речь идёт о крупнейшем в мире производителе берёзовой фанеры компании «Свеза». Её штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге, а производства разбросаны по нескольким регионам – это Тюменская, Костромская, Вологодская, Свердловская области, а также Пермский край. Компания поставляла продукцию в 80 стран, но лишилась из-за санкций самого интересного для неё европейского рынка. Часть сотрудников были отправлены в простой, что вызвало интерес прокуратуры. Но вопросы проверяющих прекратились после выступления самого Алексея Мордашова и его менеджеров на высоких трибунах. В июне гендиректор «Свезы» Анатолий Фришман приходил в российский сенат, чтобы рассказать, как отрасль страдает от западных санкций. А заодно попросить государственной поддержки. Он говорил о необходимости снизить для бизнеса тарифы и пошлины, а также предусмотреть закупки материалов в госрезерв. Тем временем приходят новости, что на фанерном рынке не всё так плохо. Резко возросли поставки в Белоруссию и Турцию, что может говорить о налаживании схем реэкспорта. К тому же та же «Свеза» получила одобрение в качестве поставщика фанеры для французской компании GTT. Речь идёт о дорогом сорте «газовой» фанеры, которая используется при строительстве резервуаров танкеров. То есть компания получила перспективы продажи продукции на азиатские верфи.

Справка

Алексей Мордашов сделал капитал на приватизации Череповецкого металлургического комбината. Там работали его родители, сам он после окончания вуза получил должность экономиста. В 1993 году директор завода Юрий Липухин поручил молодому подчинённому заняться приватизацией предприятия. Мордашову удалось скупить акции рабочих втайне от Липухина, и он стал главным бенефициаром предприятия. Позже Липухин жаловался, что в итоге вынужден был и свой пакет продать Мордашову в 6 раз дешевле рыночной стоимости. На полученные прибыли Алексей Мордашов скупал активы сначала в металлургии, а потом и в других отраслях. В частности, ему принадлежит российский ретейлер «Лента» и европейский туроператор TUI. В холдинг Мордашова «Севергрупп» входит АО «Силовые машины», которое производит оборудование для элекростанций. В марте стало известно об аресте на Сардинии элитной недвижимости на 105 млн евро, которую местные власти приписывали Алексею Мордашову. Также под арест попала связываемая с ним 65-метровая яхта Lady M. Однако 142-метровая суперъяхта Nord в марте благополучно перебралась от Сейшельских островов во Владивосток и была официально зарегистрирована Алексеем Мордашовым в России.

Дмитрий Игонин

Оригинал материала: “Наша Версия”