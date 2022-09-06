 

Ситуация ухудшится: россиян предупредили о резком росте смертности от ковида

06.09.2022, 15:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В августе смертность от коронавируса в России выросла в несколько раз, сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, количество летальных исходов увеличилось в три раза – с 30 человек в день до 90. В ближайшее время, он уверен, ситуация ухудшится еще больше.

По словам Александра Гинцбурга, в ближайшее время, то есть уже в сентябре, смертность от ковида может вырасти еще в два раза. Он не только предупредил россиян, но и призвал их ревакцинироваться. Разумеется, тем, кто еще не прививался, специалисты советуют сделать это.

Согласно статистике, за последние сутки в России было выявлено 38,5 тысячи случаев заражения коронавирусом и зафиксировано 4 203 случая госпитализации. Скончались от ковида 95 человек. За все время было обнаружено 19,8 миллиона случаев заражения опасным вирусом.

Россиянам стоит помнить не только о коронавирусе, но и о гриппе, которым часто заболевают осенью. Ранее Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ближайшее время может вырасти количество пациентов с острой респираторной инфекцией. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12.21 / Скандалы: Одним углем мазаны

19.08.21 / Дженнифер Лопес хочет разорвать последние связи с Алексом Родригесом

17.05.22 / Латвия предложила НАТО создать противоракетный щит над Прибалтикой

29.04.22 / Мнение: Почему Медведев переживает за США?

13.10.20 / «А давайте все водоросли выкорчуем и съедим» – Елена Исинбаева предложила радикальное решение экологической проблемы Камчатки

25.11.21 / Мнение: О вреде “Дюны”, “Основания”, инфантилизме разума и эстетическом мазохизме

29.07.20 / Мнение: Кто и как превращает Белоруссию в Украину?

20.04.21 / Депутаты и сенаторы собрались в Манеже, чтобы отрепетировать овации к Посланию Президента Федеральному Собранию

16.05.22 / Волосы начнут расти как никогда: готовим домашний травяной спрей

01.05.22 / Обозреватель Figaro – санкции против России обрушили существующий миропорядок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика