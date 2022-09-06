“С пузом”: бросившая несостоявшегося мужа Собчак рассекретила беременный живот

Поклонники Ксении

Собчак пристально следят за личной жизнью звезды. Их брак с режиссером Константином

Богомоловым не дает покоя никому: в прессе регулярно появляются домыслы, что

девушка бросила второго мужа. Тут еще и Московский Департамент культуры

подогрел ситуацию. Оказывается, доходы скандального постановщика не так высоки

по сравнению с Ксенией.

Считает ли ведущая

Константина несостоявшимся или ее все устраивает — пока неизвестно. Да и официально

подтверждения о расставании пары пока не было. Пока громкое заявление не

разошлось по рукам, фанатам только и остается, как разглядывать социальные сети

бывшей “Блондинки в шоколаде”.

В своем

микроблоге Собчак периодически устраивает обсуждения и дискуссии. Так, Ксения

Анатольевна делится не только своими фото, но и любит обсудить чужие. Особенно,

если тема действительно актуальна.

На днях она рассекретила

для фолловеров беременный живот стилиста и блогера Стефани Броек. Судя по ним,

девушка не признает одежду для беременных и продолжает носить обычные джинсы и

костюмы с жилетами. Не застегивающаяся пуговица с пузом смущает только

некоторых чувствительных персон в комментариях.

Тренд на стильную

беременность идет давно. Самым ярким его приверженцем стала певица Рианна.

Певица и музыкантша даже на последних сроках носила кроп-топы, мини-юбки и

высокие каблуки. Вот уж точно для кого беременность не стала болезнью.