 

“С пузом”: бросившая несостоявшегося мужа Собчак рассекретила беременный живот

06.09.2022, 15:56, Разное
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Поклонники Ксении
Собчак пристально следят за личной жизнью звезды. Их брак с режиссером Константином
Богомоловым не дает покоя никому: в прессе регулярно появляются домыслы, что
девушка бросила второго мужа. Тут еще и Московский Департамент культуры
подогрел ситуацию. Оказывается, доходы скандального постановщика не так высоки
по сравнению с Ксенией.

Считает ли ведущая
Константина несостоявшимся или ее все устраивает — пока неизвестно. Да и официально
подтверждения о расставании пары пока не было. Пока громкое заявление не
разошлось по рукам, фанатам только и остается, как разглядывать социальные сети
бывшей “Блондинки в шоколаде”.

В своем
микроблоге Собчак периодически устраивает обсуждения и дискуссии. Так, Ксения
Анатольевна делится не только своими фото, но и любит обсудить чужие. Особенно,
если тема действительно актуальна.

На днях она рассекретила
для фолловеров беременный живот стилиста и блогера Стефани Броек. Судя по ним,
девушка не признает одежду для беременных и продолжает носить обычные джинсы и
костюмы с жилетами. Не застегивающаяся пуговица с пузом смущает только
некоторых чувствительных персон в комментариях.

Тренд на стильную
беременность идет давно. Самым ярким его приверженцем стала певица Рианна.
Певица и музыкантша даже на последних сроках носила кроп-топы, мини-юбки и
высокие каблуки. Вот уж точно для кого беременность не стала болезнью.


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