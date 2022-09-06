Зеленый и оранжевый или красный и розовый: шесть цветовых схем, которые помогут подчеркнуть стиль осенью

Осень – время экспериментов и выхода из зоны комфорта. В серости дождливых будней можно найти свою изюминку: экспериментируйте с цветовыми схемами в одежде, привлекайте взгляды и поднимайте себе и окружающим настроение!

Сочетая несочетаемое

Смешение зеленого и оранжевого – это тот случай, когда цвета, не подходящие друг другу на первый взгляд, идеально сочетаются. Сочные оттенки напоминают о лете, экзотических растениях и солнце. Сочетание этих цветов говорит об энергии, располагает к общению, новизне, движению вперед, ведь осень – самое время начать менять жизнь к лучшему. Оранжевый свитер и плотные зеленые брюки в совокупности с замшевыми лодочками: стильно и уютно!

Прошли времена, когда сочетание красного и розового считалось моветоном: сейчас эта жизнерадостная комбинация оттенков очень полюбилась модницам.

Подобный наряд наводит на мысли о гармонии страсти и нежности, пылкости и спокойствия. Расставьте акценты с помощью аксессуаров: лаковые босоножки и небольшая сумочка отлично завершат образ.

Бежевый относится к нейтральному цвету: сформируйте базовый комплект в песочных оттенках, подчеркнув образ неоновыми цветами.

В данном случае модным акцентом стали ярко-зеленые ботфорты, солнечные очки в тон и сумочка спокойного травяного цвета.

Элегантно и стильно

Шоколадно-коричневый и красный цвета в образе делают силуэт четким, подчеркивают недавний летний загар и придают особый шарм. Это близкие по температуре оттенки, такое сочетание – хорошая находка для повседневного городского стиля. Надевайте шелковую красную косынку, алый плащ и шоколадный комбинезон и восхищенные взгляды прохожих будут обеспечены.

Сине-фиолетовая пара – прекрасное решение для стильных и активных дам, которые не боятся находиться в центре внимания. Пушистый свитер и легкая юбка или пиджак и классические джинсы – выбор за вами!

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Сочетание этих цветов напоминает о свежести, юности и энергии жизни. Эти родственные оттенки находятся в одной цветовой шкале и позволяют выглядеть органично и стильно.

В ногу со временем

Осенью хочется замедлиться, неспешно наблюдать за сменой природных цветов, привнести уют и гармонию в свою жизнь. Приобрести настоящий “осенний стиль” помогут цвета, характерные для этого времени года: оливковый, зеленый, горчичный, грязно-оранжевый.

В моду входят натуральные оттенки, без вычурности и экстравагантности. Один только взгляд на ваш наряд может натолкнуть многих на мысли о прогулке по парку и разглядывании листвы в осеннюю погоду. Свою роль здесь играет и практичность: эти цвета удобны в носке в суровых осенних буднях.