«Не надо было прекращать выдачу виз в моем родном Петербурге»: Дуров отключит Telegram в Финляндии

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что

вводит санкции против финнов – через неделю все аккаунты жителей Суоми в

месседжере будут заблокированы. Свои действия бизнесмен объяснил визовыми

ограничениями, которые Хельсинки ввёл против жителей Санкт-Петербурга и

Ленинградской области.

Предприниматель напомнил, что в течение тридцати лет жители Северной столицы ездили к финнам и вели с ними бизнес.

«Мы

создали тысячи рабочих мест в Восточной Финляндии, а сейчас получили удар в

спину. Я бы понял, если бы санкции ввели против кого-то из правительства. Но

нет. Подло бьют по простым петербуржцам», – возмутился он.

Согласно данным авторитетной газеты Helsingin Sanomat, в

Финляндии Telegram входит в ТОП-5 самых популярных приложений в стране, его

регулярно использует каждый третий финн. При этом граждане России, которые

проживают в Финляндии, смогут продолжить пользоваться мессенджером без

ограничений – будут применены специальные алгоритмы, анализирующие основной язык общения.

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