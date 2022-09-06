 

«Не надо было прекращать выдачу виз в моем родном Петербурге»: Дуров отключит Telegram в Финляндии

06.09.2022, 15:33, Разное
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Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что
вводит санкции против финнов – через неделю все аккаунты жителей Суоми в
месседжере будут заблокированы. Свои действия бизнесмен объяснил визовыми
ограничениями, которые Хельсинки ввёл против жителей Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.

Предприниматель напомнил, что в течение тридцати лет жители Северной столицы ездили к финнам и вели с ними бизнес.

«Мы
создали тысячи рабочих мест в Восточной Финляндии, а сейчас получили удар в
спину. Я бы понял, если бы санкции ввели против кого-то из правительства. Но
нет. Подло бьют по простым петербуржцам», – возмутился он.

Согласно данным авторитетной газеты Helsingin Sanomat, в
Финляндии Telegram входит в ТОП-5 самых популярных приложений в стране, его
регулярно использует каждый третий финн. При этом граждане России, которые
проживают в Финляндии, смогут продолжить пользоваться мессенджером без
ограничений – будут применены специальные алгоритмы, анализирующие основной язык общения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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