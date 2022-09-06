 

22 года строгого режима

06.09.2022, 15:29, Разное
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Тройка судей завершила «секретное» дело журналиста Ивана Сафронова людоедским приговором.

Мосгорсуд приговорил советника главы «Роскосмоса», бывшего корреспондента «Ъ» и «Ведомостей» Ивана Сафронова к 22-м годам колонии строгого режима по двум эпизодам дела о госизмене (ст. 275 УК РФ) и штрафу в 500 тыс. руб. А затем еще в течение двух лет Иван будет обязан регулярно отмечаться во ФСИН. Свою вину Иван Сафронов не признал, на сделку со следствием — не пошел.

Источник: Новая газета


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