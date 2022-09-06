Друзья же, ну ты чего! – Личное мнение

Вот за что можно уважить Настюху со двора Ивлееву, так за принципиальную упоротость в достижении поставленных целей. Её снова увидели с бывшим мужем.

Некрасивая? Не очень умная? Старая для своей же аудитории и занудная разведёнка?

Да и наплевать, если цель воссоединиться с талантливым Элджеем поставлена и успешно выполняется.



Фото: Соцсети

Пока вы тут всякой ерундой занимаетесь, Настюха, не смирившись с разводом, окучивает бывшего мужа.

Я так понимаю, что под соусом «мы же цивилизованные люди» Ивлеева предложила беспроигрышное блюдо «мы просто друзья».

Таскается везде за бывшим. Дружит преданно и по-пацански. В рестик? Идём. Потусить? Погода чудо, конечно. Напиться дома? Завсегда пожалуйста!

В итоге, куда бы не сунулся этот наивный мальчик, с ним всегда — бывшая жена.

Новая девка будет быстро отшита. По-пьяни тоже ни с кем не познакомишься. А поспать с бывшей — так вообще для многих норма. Это даже за измену не считается. Да и кому — измену, если он только с Настей везде таскается.

Мы же друзья, ну ты чего!

И вы знаете, я почти не сомневаюсь, что наша Настюха своего добьётся.

А вы как возвращали бывших?

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