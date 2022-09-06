Мнение: Прогнозы падения ВВП, купание в деньгах и резиновая задница

1. На Западе полагают, что план по обвалу экономики России провалился. Прогнозы по спаду экономики России в этом году снижены до умеренных, примерно до значений кризиса 2015 года (3-4%), прошедшего дольно гладко и почти незаметно для россиян. В Правительстве России смотрят на ситуацию ещё более оптимистично, и ожидают спад менее 3%. Блогер genby пишет (ссылка):



Bloomberg, прогнозы по падению ВВП России в 2022 году:

Февраль: -12.1%

Март: -10%

Апрель: -9.5%

Май: -9.1%

Июнь: -9.0%

Июль: -8.8%

Август: -4.7%

Конец августа. Тезисы выступления первого вице-премьера Белоусова.

– В 2022 г падение экономики РФ будет меньше 3%, в 2023 есть шансы ограничить спад в диапазоне 0,6-0,8% ВВП.

– Cреднее падение в промышленности к февралю составляет около 4,5%, в ряде отраслей оно глубже, где-то спад отсутствует.

– Признаков ухудшения ситуации на рынке труда сейчас нет, но есть риски для 0,2-0,3 млн рабочих мест.

– Несырьевой неэнергетический экспорт из РФ в 2022 году сократится примерно на 17% из-за закрытия европейского рынка.

– Критический импорт сократился примерно на 11-12%, существенно лучше общего показателя.

– Импорт в РФ сейчас составляет примерно 65-70% от уровня предыдущего года, на пике падение было двукратным; помог параллельный импорт.

– Инвестиции в основной капитал во втором квартале снизились незначительно или не снизились вообще, но ситуация остается сложной из-за ограничений.

– Инвестиции в РФ в 2022 году сократятся примерно на 2%, в 2023 г снижение составит около 1%.

– “Эпицентр” спада инвестиций придётся на IV квартал, может затронуть начало 2023 года.

– Есть признаки оживления внутреннего спроса на фоне снижения ключевой ставки, сдвинулось с мёртвой точки кредитование корпоративного сектора.

– Спад потребления в 2022 году составит 4,2%, в 2023 году ожидается рост в 2,5-3%.

– Инфляция в РФ по итогам года может составить 12-13%.

2. В Европе подсчитали, сколько Россия зарабатывает на нефти и газе вопреки санкциям (ссылка):



Французский журналист Франсуа Ленгле заявил, что ежесекундный заработок России на газе и нефти составляет 3700 евро. Такую сумму он озвучил в своей авторской программе на телеканале RTL.

Журналист отметил, что санкции не только не сказались негативно на нефтегазовых доходах Москвы, но даже поспособствовали их росту. По его оценке, после введения санкций из-за конфликта на Украине уровень заработка России от экспорта топлива увеличился на 40 процентов. «Не вопреки, а благодаря санкциям, которые подняли цены, развязав рыночные спекуляции. Немного меньший объем по гораздо более высоким ценам, что означает гораздо больше денег», — сказал Ленгле, добавив, что Россия «буквально купается в деньгах».

Он также подчеркнул, что в то время, пока Россия зарабатывает с помощью санкций, жителям западных стран приходится экономить и бороться с растущей инфляцией. «Европейские страны заплатили Путину более 86 миллиардов евро с 24 февраля. Это 3700 евро каждую секунду. Я говорю уже полторы минуты, за это время из Европы в Россию ушло более 300 тысяч евро, и это не считая другие страны», — заключил журналист.

3. По многочисленным просьбам радиослушателей. В Школе Капитализма я рассказываю, почему трудолюбие — это не просто резиновая задница. Цитирую из начала поста (ссылка):

Наш президент, выступая перед школьниками на открытом уроке, мимоходом упомянул важную взрослую истину — «трудолюбие не просто резиновая попа, это талант заставить себя работать и уметь это делать продуктивно» (ссылка). Журналисты порадовались, что у них есть официальный предлог поговорить про филей, а я вспомнил, как долго боролся со своим механическим усердием, и как продолжаю иногда страдать от него до сих пор.



Мой преподаватель немецкого любил повторять, что задница — главный рабочий орган студента. Дескать, сел за стул, открыл учебник, и учи неправильные глаголы, пока в глазах не потемнеет. Если задница слаба, долго не высидишь, встанешь, пойдёшь развлекаться. А если задница крепкая, резиновая, то к вечеру освоишь материал, и получишь в итоге хорошую оценку.