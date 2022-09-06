 

Скандалы: Денису Мантурову стало тесно в самолёте

06.09.2022, 14:45, Разное
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Минпромторг намерен заменить вторых пилотов виртуальными роботами

Условия конкурса появились в Единой информационной системе в сфере госзакупок. Согласно им победитель должен провести научно-исследовательские работы, которые включают в себя создание решений на базе искусственного интеллекта, а также проанализировать условия их применимости в самолётах транспортной категории. Кроме того, необходимо создать демонстратор «виртуального второго пилота», а также модернизировать информационно-управляющее поле кабины экипажа «путём его эргономической перекомпоновки с использованием визуальных, тактильных и звуковых человеко-машинных интерфейсов».

Поскольку работа предстоит большая, финансирование обещают предусмотреть соответствующее. В 2022 году предлагается выделить 302,7 млн рублей, в 2023-м – 696,9 млн, а в 2024 году – 1,88 млрд рублей.

Суть всей затеи объясняется примерно так. «Оптимизация» экипажа и исключение из его состава второго пилота позволит снизить стоимость эксплуатации коммерческих самолётов. Соответственно это поможет снизить цены на авиабилеты. Цель, безусловно, благая – сегодня стоимость авиаперелётов стала заоблачной. Правда, непонятно, почему Минпромторг взялся решать задачу удешевления перелётов именно с этой стороны, а не, к примеру, с налаживания выпуска отечественных самолётов. Хотя вполне можно предположить, что в Минпромторге, помня о судьбе проектов «Сухой Суперджет» и МС-21, уже давно махнули рукой на попытки возрождения отечественного авиапрома. Проще уж искусственный интеллект развивать.

Тем временем авиационные эксперты оценивают инициативу Минпромторга неоднозначно. В частности, отмечается, что два пилота находятся в кабине совсем не потому, что в одиночку управлять самолётом было бы скучно. Так, из-за обилия приборов, число которых в кабине современного авиалайнера исчисляется сотнями, один пилот с трудом может считывать информацию со всех них без потери концентрации. В теории, конечно, это вполне возможно, однако есть вероятность, что однажды глаз просто замылится. Вот почему второй пилот в полёте отслеживает действия командира и дублирует поступающую информацию, а не просто сидит в соседнем кресле.

Кроме того, возникает другой вопрос: а что Минпромторг собирается делать с «виртуальным пилотом», даже если он успешно появится? Системы управления в иностранных лайнерах разработаны под двух пилотов. Кроме того, действующие американские и европейские правила безопасности полётов требуют, чтобы в кабине всегда находилось не менее двух человек – если один из пилотов выходит, туда должен зайти стюард. Станут ли на Западе менять правила и пускать к себе самолёты из России под управлением «виртуального пилота»? Потому затеянный проект очень походит на желание успешно освоить 2,8 млрд рублей, передав его исполнение какой-нибудь нечуждой компании.

Татьяна Нижегородская

Оригинал материала: “Наша Версия”


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