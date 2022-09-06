В фестивале “Город неравнодушных” примут участие более 80 НКО

В Парке Горького встретятся волонтеры, любители активного образа жизни и неравнодушные москвичи. На фестивале выступят артисты, пройдут мастер-классы, спортивные занятия, лекции и тренинги для тех, кто хочет присоединиться к добровольческому движению, рассказала заммэра.

Пространство фестиваля поделят на несколько тематических зон. На площадке “Спортсквер” чемпион мира по боксу Григорий Дрозд проведет зарядку. Зона “Арт-берег” станет местом встречи творческих коллективов.

Площадка “Набережная добра” соберет представителей благотворительных фондов. Гостям расскажут о карьере в некоммерческом секторе, они смогут познакомиться с потенциальными работодателями.

На входе гости получат паспорт жителя города неравнодушных. За посещение локаций будут ставить печати. Собравшие полный комплекс получат футболку, ветровку или сумку-шопер.

Посетители фестиваля смогут забрать 40 котов и кошек из приютов. Также будет работать маркет с сувенирами, средства от продажи которых пойдут на благотворительность. Фестиваль завершится концертом “Неравнодушные сердца”.

Ранее сообщалось, что социально ориентированные НКО в 2022 году подали 985 заявок на гранты мэра Москвы – это на 113 больше, чем в прошлом году. Сейчас их оценивает экспертный совет и комиссия. Победителей назовут 26 сентября.