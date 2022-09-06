Высокие сапоги – главный хит осеннего сезона: тенденции и самые актуальные модели

Высокие сапоги на протяжении длительного времени остаются самым модным трендом. Особенно актуальны модели черного цвета. Их преимущество заключается в том, что они выглядят стильно, элегантно и при этом подходят практически под любой наряд. Вот несколько самых актуальных моделей, которые стоит добавить в свой гардероб каждой моднице.

С чем можно сочетать высокие сапоги

Такая обувь уже давно покорила сердца модниц, и она точно будет актуальной в сезоне осень-зима 2022/2023. Эту тенденцию уже переняли многие знаменитости.

Высокие сапоги представлены во всевозможных дизайнах и текстурах, которые заставят захотеть обновить свой гардероб. Они просто неподвластны времени и сочетаются с самыми различными нарядами. Отлично смотрятся сапоги вместе с леггинсами. Это помогает создать довольно интересный и даже несколько авангардный внешний вид.

Высокие черные сапоги отлично смотрятся вместе с однотонными нарядами. Можно надеть красивую юбку, асимметричный блейзер и мешковатые кожаные куртки.

В моду снова возвращаются виниловые сапоги, кожаные облегающие модели и т. д. Это настоящий хит этой осени и зимы. Вот несколько самых актуальных вариантов, которые точно заслуживают особого внимания.

Супервысокие сапоги

Этой осенью снова возвращается тренд на сверхвысокие сапоги. Эти модные модели обуви широко представлены в элегантной палитре нейтральных и универсальных тонов.

Такие сапоги хорошо смотрятся с короткой или длинной юбкой, шортами, узкими джинсами. С помощью такой обуви можно легко создать эффектный и яркий внешний вид.

Сапоги с напуском

Это сапоги с более широким голенищем и непринужденной эстетикой. Это просто идеальная альтернатива для всех тех, кто не решается носить модели высотой до бедра или облегающие варианты.

Что же касается цвета, то можно подобрать совершенно любой желаемый оттенок, который больше всего понравится. Хорошо смотрятся замшевые сапоги с напуском. Такая обувь выглядит нежно, мило и романтично. Трикотажное короткое платье и кожаная куртка помогут добавить создаваемому образу определенную изюминку.

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Если обувь ярких оттенков, то желательно добавить модные и стильные аксессуары в тон.

Высокие резиновые сапоги

Такая обувь выглядит модно, стильно и очень эффектно. Резиновые высокие сапоги могут быть очень элегантными. В этом сезоне в моде будут модели как до бедра, так и до середины икры.

Такие сапоги представлены во всевозможных вариантах, именно поэтому, можно не только комфортно себя чувствовать дождливой осенью, но и выглядеть очень стильно.

Виниловые сапоги

Если нравится ретро-стиль, то отличным решением станут модели с глянцевой отделкой.

Для тех, кто хочет следовать тренду в ультрашикарном образе, хорошо подойдут лакированные сапоги, которые так нравятся Ким Кардашьян.

Облегающие сапоги

Такая модель набирает все большую популярность. Модели в стиле 90-х годов просто покорила всех модниц в этом году.

Можно выбрать сапоги на шпильке или танкетке, высотой до колена или же бедра. Здесь возможности просто безграничны, поэтому, можно легко выбрать желаемый вариант.