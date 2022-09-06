Мнение: Где больше гуманизма?

Мосгорсуд приговорил к 22 годам колонии Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса», бывшего корреспондента «Ъ» и «Ведомостей». По двум эпизодам дела о госизмене (ст. 275 УК РФ).

А в Беларуси вынесен приговор в отношении адвоката Юрия Зенковича, политолога Александра Федуту и лидера партии «Белорусский народный фронт» Григория Костусева осудили по уголовному делу о заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК РБ).

Суд назначил Зенковичу 11 лет колонии, Федуте и Костусеву — по 10 лет колонии.

10 -11 лет за заговор с целью захвата власти. И 22 года за госизмену. По всему получается, что правосудие в Беларуси куда более гуманнее, чем в России. Так или не так?

Фотография Ивана Сафронова отсюда

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